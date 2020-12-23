Сервис видеоконференций Zoom, стремительно увеличивший выручку, капитализацию и аудиторию из-за пандемии коронавируса, разрабатывает собственные почтовое приложение и календарь. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

В публикации говорится, что Zoom может начать тестирование почтового сервиса в 2021 году, тогда как работа над календарем еще не началась. Планы компании запустить такие сервисы выглядят логично: основными конкурентами Zoom являются Microsoft и Google, у которых есть не только приложения для видеоконференций, но и целый набор других сервисов для работы, включая почтовые клиенты и календари, пишет The Verge.

Напомним, выручка Zoom в третьем квартале 2021 финансового года (закончился 31 октября 2020 года) составила 777,2 млн долларов, увеличившись более чем в 4,6 раза (на 367%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 198,4 млн долларов, тогда как год назад Zoom заработал 2,2 млн долларов.Таким образом, сервис отчитался о более чем четырехкратном росте выручки второй квартал подряд. В Zoom прогнозируют, что выручка компании вырастет в той же степени и по итогам текущего квартала.

Из-за пандемии коронавируса еще в апреле аудитория Zoom увеличилась более чем в 20 раз по сравнению с концом прошлого года. При этом рост числа пользователей обострил проблемы в защите Zoom, которые в компании обещали решить. В начале мая сервис объявил о покупке блокчейн-стартапа Keybase, который занимается разработками в сфере сквозного шифрования. Тогда в Zoom объявили о намерении внедрить шифрование звонков, но уточнили, что оно будет доступно только платным пользователям.

В начале июня в компании снова заявили, что пользователям бесплатной версии функция шифрования будет недоступна. Это ограничение среди прочего объяснялось опасениями Zoom, что сервис начнут использовать для общения преступники, а ФБР и другие правоохранительные ведомства не могут получать данные о бесплатных звонках, совершаемых пользователями, которым, в отличие от подписчиков платной версии Zoom, не нужно подтверждать свою личность. Это решение компании подверглось критике - около 70 тыс. человек подписали петиции, призывая компанию предоставить сквозное шифрование всем пользователям. В итоге в Zoom пообещали внедрить шифрование для всех пользователей.

Сейчас все данные об аудитории компания не раскрывает. В свежем отчете указано, что количество платных корпоративных клиентов Zoom с более чем 10 сотрудниками составляет 433,7 тыс. по сравнению с 370,2 тыс. кварталом ранее. Примерно 1,3 тыс. из этих клиентов приносят Zoom свыше 100 тыс. долларов выручки за квартал.

Несмотря на эти и прогнозируемые успехи, в компании готовятся к скорому прекращению роста, который уже демонстрирует признаки замедления. Отток аудитории и сокращение выручки будут связаны с постепенным возвращением людей в офисы и учебные заведения и отказом от видеоконференций в пользу очных встреч и занятий.