ВСЕ ФОТО Китай успешно запустил марсианскую миссию "Тяньвэнь-1"

China Xinhua News / twitter.com 11 февраля следующего года аппараты выйдут на орбиту вокруг Марса, а 23 апреля посадочная платформа с марсоходом произведет посадку в районе Равнины Утопия в северном полушарии планеты. Вскоре после этого марсоход съедет с платформы и отправится изучать поверхность

Pixabay.com Миссия "Тяньвэнь-1" включает орбитальный аппарат, посадочную платформу и марсоход

Стоп-кадр видео CGTN / Youtube.com

23 июля Китай успешно запустил к Марсу сразу несколько аппаратов в рамках своей первой марсианской миссии, получившей название "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). Трансляция пуска велась на YouTube.

Как сообщает агентство Xinhua, тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с марсианскими аппаратами на борту стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 7 часов 41 минуту по московскому времени. Примерно через 36 минут полезная нагрузка была выведена на околоземную орбиту, откуда аппараты в скором времени направятся к Марсу.

Миссия "Тяньвэнь-1" включает орбитальный аппарат, посадочную платформу и марсоход. 11 февраля следующего года аппараты выйдут на орбиту вокруг Марса, а 23 апреля посадочная платформа с марсоходом произведет посадку в районе Равнины Утопия в северном полушарии планеты. Вскоре после этого марсоход съедет с платформы и отправится изучать поверхность. Планируемый срок миссии ровера составляет 90 марсианских суток (солов), но не исключено, что аппарат проработает дольше.

China has successfully launched a #Mars probe, aiming to complete orbiting, landing and roving in one mission, and taking the first step in its planetary exploration of the solar system. #Tianwen1 pic.twitter.com/GLY1FxUwUe— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

Главные цели программы заключаются в поиске текущей и предыдущей жизни, а также исследовании поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход будут использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.

Если посадочная платформа и марсоход смогут не только приземлиться, но и начать свою работу, то Китай станет второй страной после США, которой удастся достичь такого успеха, отмечает N+1.

Запуск миссии "Тяньвэнь-1" стал вторым из трех запланированных в этом году запусков к Марсу. На днях свой орбитальный аппарат Hope к Красной планете запустили Объединенные Арабские Эмираты, а 30 июля NASA планирует запустить марсоход Perseverance. На этот год была запланирована и российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", но по ряду причин ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков.