Причиной неудачи испытательного пуска ракеты LauncherOne стал отказ топливной системы

Причиной неудачного первого запуска ракеты LauncherOne в конце мая стала поломка в топливной системе, из-за которой в двигатель перестал поступать кислород и его работа прекратилась, заявил глава компании Virgin Orbit ("дочка" компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона) Дэн Харт.

Напомним, LauncherOne представляет собой двухступенчатую ракету-носитель легкого класса для запуска небольших спутников на низкую околоземную орбиту. Согласно характеристикам, LauncherOne способна выводить груз в 300 килограммов на орбиту высотой 500 километров. Для запусков ракеты Virgin Orbit планирует использовать самолет-носитель Boeing 747 Cosmic Girl - такая схема призвана удешевить пуски.

Впервые самолет с ракетой LauncherOne взлетел в 2018 году, а в прошлом году Virgin Orbit протестировала сброс ракеты без включения двигателя. Следующим этапом испытаний должен был стать первый пуск ракеты. Вечером 25 мая самолет Cosmic Girl взлетел с аэродрома Мохаве в Калифорнии. Через час с небольшим, находясь над Тихим океаном, самолет поднял нос и приподнял левое крыло, на котором была закреплена ракета, и сбросил ее. Сброс ракеты прошел успешно, и через четыре секунды после этого запустился двигатель первой ступени LauncherOne. Затем он перешел в рабочий режим и сменил вектор тяги, чтобы начать набор высоты. Однако через девять секунд после сброса двигатель выключился, и вскоре ракета упала в океан.

По словам Харта, анализ позволил установить, что после запуска двигателя ракеты топливопровод высокого давления, который подает в двигатель жидкий кислород, разрушился. Из-за этого подача кислорода прекратилась, и двигатель перестал работать, пишет N+1.

К настоящему времени инженеры почти завершили сборку новой ракеты LauncherOne с усиленными трубками топливной системы, но сроки следующего испытательного запуска пока не называются. Предположительно, он произойдет до конца 2020 года.