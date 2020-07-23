К МКС запустили грузовой корабль "Прогресс МС-15"

23 июля российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Как говорится в сообщении Роскосмоса, пуск прошел штатно. Ракета-носитель была запущена в 17 часов 26 минут по московскому времени. Корабль отделился от третьей ступени ракеты в расчетное время, а затем специалисты зафиксировали раскрытие антенн и панелей солнечных батарей. После этого "Прогресс МС-15" был взят на управление специалистами Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции.

Полет грузового корабля к МКС пройдет по двухвитковой схеме и займет чуть более трех часов - стыковка запланирована на 20 часов 47 минут. Причаливание к модулю "Пирс" российского сегмента станции должно пройти в автоматическом режиме.

????Congratulations to @Roscosmos on today's successful launch of the Progress 76 spacecraft carrying about three tons of supplies to the @Space_Station! Tune in to NASA TV starting at 1pm ET to see the the spacecraft's arrival at our orbiting laboratory: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/SxXnFBkGsb— NASA (@NASA) July 23, 2020

Грузовой корабль доставит на МКС свыше 2,5 тонны припасов, включая компоненты топлива, кислород, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для членов экипажа станции. На борту корабля также находится оборудование для проведения ряда научных экспериментов.