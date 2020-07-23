Boarding2Now / DepositPhotos Австралийская авиакомпания Qantas попрощалась с лайнерами Boeing 747

Boarding2Now / DepositPhotos

Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas 22 июля завершила эксплуатацию последнего лайнера Boeing 747 из своего авиапарка, сообщает CNN. Перед отправкой самолета в последний в его истории полет в аэропорту Сиднея прошла торжественная церемония, а после взлета самолет изобразил в небе кенгуру по образу и подобию логотипа Qantas.

"Этот самолет значительно опередил свое время и были чрезвычайно работоспособен. Инженеры и бортпроводники любили работать с ним, а пилоты любили летать на них, равно как и пассажиры. Boeing 747 занял особое место в истории авиации. Я уверен, что многие люди, в том числе и я, будут по ним сильно скучать", - заявил гендиректор Qantas Group Алан Джойс.

Австралийская авиакомпания эксплуатировала самолеты Boeing 747 различных версий и поколений с 1971 года (всего таких самолетов было 65), которые перевезли свыше 250 млн пассажиров. Boeing 747-400, ставший последним из этих лайнеров в парке компании, Qantas получила в 2003 году. На смену Boeing 747 в Qantas пришли более современные лайнеры, которые потребляют меньше топлива: Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350.

Farewell, #Queenoftheskies✈️Today, the last 747 in our fleet, VH-OEJ departed Australia for the final time - adding a special display en roo-te to the US????#747farewell pic.twitter.com/KXzNKhxFOH— Qantas (@Qantas) July 22, 2020

Командиром экипажа в этом полете стала Шарелл Квинн - первая женщина в истории Qantas, ставшая капитаном воздушного судна. Она отметила, что летала на самолетах этого типа 36 лет и назвала полет большой честью.

Самолет приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса, доставив в США ряд грузов. Свое последнее пристанище он найдет на авиационном кладбище в пустыне Мохаве.