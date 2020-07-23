Сервис микроблогов Twitter обнародовал новую порцию подробностей о беспрецедентной атаке, в результате которой хакеры смогли получить доступ к учетным записям крупных компаний и знаменитостей, воспользовавшись внутренними инструментами Twitter
 
Сервис микроблогов Twitter обнародовал новую порцию подробностей о беспрецедентной атаке, в результате которой хакеры смогли получить доступ к учетным записям крупных компаний и знаменитостей, воспользовавшись внутренними инструментами Twitter
Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Сервис микроблогов Twitter обнародовал новую порцию подробностей о беспрецедентной атаке, в результате которой хакеры смогли получить доступ к учетным записям крупных компаний и знаменитостей, воспользовавшись внутренними инструментами Twitter.

В компании подтвердили прежние выводы о масштабах атаки. В Twitter по-прежнему считают, что хакеры атаковали 130 учетных записей и смогли войти в 45 аккаунтов, запустив сброс пароля, и отправить через них сообщения. Теперь в компании добавили, что в 36 случаях злоумышленники также вошли в раздел с личными сообщениями пользователей - среди жертв этих действий оказался неназванный политик из Нидерландов. В восьми случаях хакеры воспользовались инструментом Your Twitter Data и получили все данные об истории и действиях аккаунтов, включая личные сообщения. В Twitter снова подчеркнули, что среди этих восьми аккаунтов не было верифицированных учетных записей.

Хотя в Twitter не уточнили имя упомянутого политика, речь, по всей видимости, идет об ультраправом политике Герте Вилдерсе, известном антиисламской риторикой, отмечает The Verge. О взломе его микроблога на прошлой неделе сообщили нидерландские СМИ. Среди прочего хакеры опубликовали от имени Вилдерса несколько конспирологических теорий и изменили его аватар на карикатуру. В интервью местному радио хакер, взявший на себя ответственность за взлом, заявил, что получил доступ и к личным сообщениям Вилдерса.