Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Сервис микроблогов Twitter обнародовал новую порцию подробностей о беспрецедентной атаке, в результате которой хакеры смогли получить доступ к учетным записям крупных компаний и знаменитостей, воспользовавшись внутренними инструментами Twitter

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Сервис микроблогов Twitter обнародовал новую порцию подробностей о беспрецедентной атаке, в результате которой хакеры смогли получить доступ к учетным записям крупных компаний и знаменитостей, воспользовавшись внутренними инструментами Twitter.

В компании подтвердили прежние выводы о масштабах атаки. В Twitter по-прежнему считают, что хакеры атаковали 130 учетных записей и смогли войти в 45 аккаунтов, запустив сброс пароля, и отправить через них сообщения. Теперь в компании добавили, что в 36 случаях злоумышленники также вошли в раздел с личными сообщениями пользователей - среди жертв этих действий оказался неназванный политик из Нидерландов. В восьми случаях хакеры воспользовались инструментом Your Twitter Data и получили все данные об истории и действиях аккаунтов, включая личные сообщения. В Twitter снова подчеркнули, что среди этих восьми аккаунтов не было верифицированных учетных записей.

To recap:

????130 total accounts targeted by attackers

????45 accounts had Tweets sent by attackers

????36 accounts had the DM inbox accessed

????8 accounts had an archive of "Your Twitter Data" downloaded, none of these are Verified— Twitter Support (@TwitterSupport) July 23, 2020

Хотя в Twitter не уточнили имя упомянутого политика, речь, по всей видимости, идет об ультраправом политике Герте Вилдерсе, известном антиисламской риторикой, отмечает The Verge. О взломе его микроблога на прошлой неделе сообщили нидерландские СМИ. Среди прочего хакеры опубликовали от имени Вилдерса несколько конспирологических теорий и изменили его аватар на карикатуру. В интервью местному радио хакер, взявший на себя ответственность за взлом, заявил, что получил доступ и к личным сообщениям Вилдерса.