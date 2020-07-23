Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов "Яндекс" и "Сбербанк" закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. "Яндекс" продал "Сбербанку" свою долю в "Яндекс.Деньгах" и консолидировал 100% "Яндекс.Маркета", заплатив 39,6 млрд рублей

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

"Яндекс" и "Сбербанк" закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. "Яндекс" продал "Сбербанку" свою долю в "Яндекс.Деньгах" и консолидировал 100% "Яндекс.Маркета", заплатив 39,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Яндекса". О закрытии сделки по продаже доли компании в сервисе "Яндекс.Деньги" стало известно на днях.

"После закрытия сделки команда "Маркета" продолжит работать в "Яндексе" под руководством генерального директора Максима Гришакова. Для пользователей и партнеров "Яндекс.Маркета" все останется по-прежнему. В перспективе "Яндекс" значительно усилит интеграцию "Маркета" с другими сервисами компании, чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей", - сообщили в "Яндексе".

Кроме того, стороны договорились о переходном периоде, в течение которого "Яндекс" будет помогать поддерживать "Яндекс.Деньги", а "Сбербанк", в свою очередь, будет предоставлять необходимые услуги сервису "Яндекс.Маркет".

Напомним, "Сбербанк" и "Яндекс" официально объявили о прекращении партнерства около месяца назад. Тогда сообщалось, что "Яндекс" выкупит у "Сбербанка" его долю в "Яндекс.Маркете" "для реализации новой стратегии развития сервисов интернет-торговли" и усиления интеграции "Яндекс.Маркета" с другими сервисами компании. Одновременно "Яндекс" должен был продать "Сбербанку" свою оставшуюся долю в "Яндекс.Деньгах", чтобы развивать собственные финтех-сервисы (прекращение партнерства снимает с "Яндекса" обязательство не развивать самостоятельно такие проекты). Также в IT-компании объявили о плане привлечь 800 млн долларов инвестиций для финансирования дальнейшего роста бизнеса.

Предварительная сумма сделки по продаже "Сбербанку" доли "Яндекса" в сервисе "Яндекс.Деньги" оценивалась в 2,4 млрд рублей. Тогда в "Яндексе" подчеркивали, что сервис продолжит работать в привычном режиме. Так, в нем можно будет авторизоваться с помощью "Яндекса", а банковские карты сервиса продолжат работать до окончания срока действия (затем их можно будет перевыпустить). Однако до конца года сервис проведет ребрендинг и поменяет название.

О создании "русского Amazon" на базе "Яндекс.Маркета" "Яндекс" и "Сбербанк" договорились в августе 2017 года. Сбербанк обязался вложить в СП 30 млрд рублей, а стоимость совместного бизнеса партнеры оценили в 60 млрд рублей. Сделка была закрыта в апреле 2018 года, а в мае компании запустили маркетплейс "Беру". В июле 2019 года в СМИ появились слухи о недовольстве обеих компаний этим партнерством, но в "Сбербанке" их не подтвердили.

В октябре 2018 года сообщалось, что "Сбербанк", владеющий золотой акцией "Яндекса", претендует не менее чем на 30-процентную долю в капитале "Яндекса" и на получение права вето по ключевым вопросам. Тогда обе стороны также опровергли информацию о возможном получении банком крупной доли "Яндекса". В конце прошлого года "Сбербанк" передал "Яндексу" золотую акции в связи с изменением структуры управления "Яндекса".