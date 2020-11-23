Минобороны России / ВКонтакте Подготовка к пуску ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» на космодроме Плесецк

Минобороны России / ВКонтакте

Запланированный на 28 ноября испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили на несколько дней. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Во время испытаний на стартовом комплексе было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками. Запуск будет перенесен на несколько дней для выяснения причин", - отметил собеседник агентства. Позднее источники РИА "Новости" заявили, что запуск ракеты может состояться 4 или 5 декабря. По словам одного из них, замечание к ракете будет устранено в ближайшее время.

Отметим, в ходе второго по счету испытательного пуска ракета "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М" должна вывести на геостационарную орбиту макет спутника. Всего же программа летных испытаний предусматривает шесть пусков ракеты-носителя.

Напомним, "Ангара" представляет собой семейство модульных ракет, использующих в качестве топлива кислород и керосин. Семейство, разработка которого ведется с 90-х годов прошлого века, включает носители легкого класса "Ангара-1.1" и "Ангара-1.2", среднего - "Ангара-А3", тяжелого - "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая), а также повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

Первый пуск ракеты "Ангара-1.2" с макетом спутника состоялся с космодрома Плесецк в июле 2014 года по суборбитальной траектории. В декабре 2014 года с Плесецка был осуществлен первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.

Что же касается коммерческих пусков "Ангары", то ранее сообщалось, что коммерческий заказ есть только на одну легкую ракету "Ангара-1.2" - она заказана Южной Кореей и должна отправиться на орбиту со спутником Kompsat-6 в конце 2021 года.

В феврале 2020 года гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что российские ракеты-носители "Ангара" остаются слишком дорогими для коммерческих пусков, и именно этим объясняется отсутствие спроса на запуски спутников при помощи этих ракет. "Основной вопрос, почему плохо продвигается "Ангара" на рынок: мы должны отработать технологию и снизить стоимость машины, после этого машину можно выставлять на рынок", - сказал Варочко.

В апреле 2019 года стало известно, что в Роскосмосе отказались от разработки проекта ракеты-носителя среднего класса "Ангара-А3". "Ангара-А3" - ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту - те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5". Поэтому есть смысл сосредоточиться на легкой и тяжелой "Ангаре", - заявил тогда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, уточнив, что российским предприятиям не нужно дублировать работу друг друга.