Минцифры выпустило официальное мобильное приложение для борьбы с распространением коронавируса - программа под названием "Госуслуги.Covid трекер" появилась в магазинах App Store и Google Play. Как сообщалось ранее, в основе приложения лежит технология, созданная компаниями Apple и Google весной этого года для отслеживания контактов заболевших Covid-19.

Напомним, Apple и Google анонсировали совместный проект для борьбы с распространением коронавируса в начале апреля. Система позволяет отслеживать распространение коронавируса при помощи смартфонов. Для этого устройства используют беспроводную технологию Bluetooth, которая обладает небольшим радиусом действия, а также приложения, одобренные чиновниками от здравоохранения. Эти приложения собирают данные об обмене Bluetooth-сигналами с другими смартфонами, составляя своего рода карту контактов пользователя. Если он сдаст положительный тест на коронавирус, то сможет указать это в приложении, после чего система направит уведомления о потенциальном риске заражения другим подключенным пользователям, которые находились рядом с зараженным.

Позднее Google и Apple опубликовали совместное заявление, в котором пообещали блокировать в App Store и Google Play созданные на базе их технологии приложения, если разработчики встроят в них функцию отслеживания местоположения пользователей. Сейчас приложения, основанные на технологии Apple и Google, используются в ряде стран, включая Чехию, Данию, Финляндию, Германию и Италию.

"Ваше устройство ищет и запоминает данные других устройств поблизости используя технологию exposure notification, которую совместно разработали компании Apple и Google. Данная технология фиксирует через ваш Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами. Ваше устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели. Пользователи, с кем заболевший оказался рядом в последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта. Никто не увидит никаких данных заболевшего", - говорится в описании приложения "Госуслуги.Covid трекер".

В описании также уточняется, что приложение не передает данные о телефоне, его владельце и местоположении - в нем доступна только информация о контакте с заболевших COVID-19 в конкретную дату за последние 14 дней.

Глава ведомства Максут Шадаев ранее подтвердил, что Минцифры работает над новым приложением, подчеркнув, что его использование будет "абсолютно анонимным и безопасным". "Не требуется регистраций - достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания - дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват", - сказал Шадаев.