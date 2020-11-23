IgorTishenko / DepositPhotos В Минцифры предложили отказаться от создания системы фильтрации трафика для детей

IgorTishenko / DepositPhotos

Минцифры подготовило проект постановления правительства, предусматривающего отказ от проекта всероссийской системы ограничения доступа детей к нежелательному трафику. Документ был опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как напоминает газета "Ведомости", согласно паспорту программы "Цифровая экономика", Роскомнадзор (подведомственная Минцифры структура) должен ввести в систему фильтрации в эксплуатацию к концу 2021 года. Минцифры предлагает исключить это мероприятие из программы и не выделять на него финансирование Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственному Роскомнадзору.

В Минцифры отметили, что такие системы уже используются в образовательных учреждениях. Кроме того, в настоящее время существуют так называемые системы родительского контроля, которые также ограничивают доступ детей к нежелательному контенту. В связи с этим чиновники посчитали, что появление еще одной такой системы избыточно, пишет TJ.

О планах по созданию общероссийской системы фильтрации трафика для детей стало известно в 2017 году. Тогда отмечалось, что после внедрения системы несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из "белого списка". Тогда же обсуждались два варианта реализации системы. Первый предусматривал фильтрацию трафика только в образовательных учреждениях, а второй предполагал фильтрацию для всех пользователей по умолчанию с возможностью отключения фильтрации на основании заявления провайдеру или после выбора соответствующей опции в личном кабинете на сайте оператора связи.

До 2024 года на создание и поддержку системы планировалось выделить до 4,2 млрд рублей.