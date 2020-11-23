Moscow-Live / Вячеслав Акишин Правительство приняло постановление, определяющее порядок предустановки российского софта на смартфоны и ПК

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Правительство приняло постановление о порядке предустановки отечественного софта на смартфоны, планшеты, ПК и смарт-телевизоры с 1 января 2021 года. Документ, подготовленный для уточнения положений соответствующего закона, был опубликован на портале правовой информации.

Постановление гласит, что предустанавливать российские приложения на устройства должны изготовители или продавцы. В список видов ПО для предустановки вошли программы 16 классов: браузеры, поисковики, картографические и навигационные приложения, приложения электронной почты, приложения для облачного хранения данных, голосовые помощники, мессенжеры, новостные агрегаторы, приложения, обеспечивающие доступ к онлайн-трансляциям, приложения соцсетей, аудиовизуальные сервисы, антивирусы, офисные приложения, приложения для использования платежной системы "Мир", приложения для доступа к порталу госуслуг, а также приложения для доступа к социально значимым сайтам.

На смартфоны и планшеты необходимо будет предустанавливать все перечисленные приложения, на ПК - браузеры, офисное ПО и антивирусы, а на смарт-телевизоры - браузеры, поисковики, приложения соцсетей и аудиовизуальные сервисы. При этом в документе указано, что предустановка возможна путем полной загрузки приложения, размещения ярлыка, нажав на который пользователь загрузит программу, либо через диалоговое окно первоначальной настройки нового устройства.

Конкретные программы каждого класса, подходящие для предустановки, будут внесены в специальный перечень, который будут составлять исходя из "критерия высокой популярности": у приложения должно быть не менее 500 тыс. пользователей за предшествующий год. В перечень попадет одна или несколько из каждого класса, отмечает TJ.

В постановлении указано, что Минцифры начало прием заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке, передает ТАСС. К участию в отборе приглашаются правообладатели программных продуктов в перечисленных выше категориях софта.

Напомним, нашумевший закон об обязательной предустановке отечественного софта на продаваемые в России электронные устройства должен был вступить в силу 1 июля этого года. Изначально план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предусматривал, что закон будут внедрять поэтапно. Так, с июля 2020 года предустановка приложений должна была стать обязательной для смартфонов, в 2021 году список пополнили бы планшеты, с 2022 года - персональные компьютеры, а с 2023 - смарт-телевизоры. Затем в ведомстве решили ускорить процесс и предложили сделать предустановку обязательной для смартфонов и планшетов с 1 июля 2020, для настольных компьютеров и ноутбуков - с 1 июля 2021 года, а для смарт-телевизоров - с 1 июля 2022 года. В конце марта стало известно, что ФАС отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО, а также расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать на устройства.

Из обновленного проекта постановления правительства следовало, что с 1 июля 2020 года на смартфоны предлагается предустанавливать 13 российских программ, на компьютеры - 10, а на Smart TV - три приложения. За нарушения требований о предустановке предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. рублей, а юридических - до 200 тыс. рублей.

31 марта Госдума при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ правом введения режима чрезвычайной ситуации, перенесла срок вступления в силу требования о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV отечественных приложений на 1 января 2021 года.

В начале ноября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, объединяет IT-компании, производителей и продавцов электроники, включая "Яндекс", Apple, Huawei и т.д.) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с просьбой отложить на неопределенный срок вступление в силу закона о предустановке российского ПО.

В письме АПКИТ говорилось, что до сих пор не приняты документы, определяющие порядок установки отечественных программ, типы устройств, на которые их нужно ставить, возможность продажи ранее ввезенной в страну электроники без российского программного обеспечения (ПО) и даже его список и виды. Также неясно, кто должен будет контролировать исполнение нового закона. Из-за этой неопределенности производители не успеют обеспечить установку на устройства российского ПО в 2021 году, так компаниям нужно по меньшей мере три месяца на планирование производства и тестирование предлагаемого к предустановке ПО.

В АПКИТ не исключили, что в случае вступления закона в силу на рынке может возникнуть дефицит устройств, аналогичный недавнему дефициту лекарств, вызванному введением системы маркировки.

В Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) согласны с опасениями АПКИТ. "Отрасль не успеет к 1 января исполнить все требования, необходим перенос вступления закона в силу как минимум на полгода, а по отдельным позициям - и на полтора года. Нам показалось, что в Минцифры услышали наши доводы", - заявил представитель РАТЭК Антон Гуськов.