Роскомнадзор возбудил новое административное производство в отношении компании Google в связи с неисполнением требования российского законодательства об удалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной в России информации

Moscow-Live / Алексей Поляков В Роскомнадзоре добавили, что в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи порядка 30% запрещенного контента

Moscow-Live / Светлана Пашкульская

Роскомнадзор возбудил новое административное производство в отношении компании Google в связи с неисполнением требования российского законодательства об удалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной в России информации.

"Ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. В их числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией. В связи с этим было возбуждено административное производство по ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы", - говорится в сообщении опубликованном на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи порядка 30% запрещенного контента.

По закону операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Это требование распространяется только на те сервисы, которые получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора и подключились к системе с информацией о запрещенных сайтах (ФГИС).

В рамках нового дела Google грозит штраф в размере до 5 млн рублей.

Напомним, в начале августа мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google за некачественную фильтрацию запрещенного контента в поисковой выдаче в начале августа. "Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента", - сообщили тогда в суде.

Основанием для такого решения суда стал составленный в июле Роскомнадзором протокол об административном правонарушении. В нем отмечалось, что, по данным ведомства, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, тогда как более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации присутствуют в выдаче.

В начале сентября сообщалось, что компания выплатила штраф, который стал вторым таким штрафом, выписанным Google. В июле прошлого года компанию оштрафовали на 700 тыс. рублей за недостаточный уровень фильтрации запрещенных сайтов в поисковой выдаче. В декабре 2018 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за неприсоединение к ФГИС.