Pixabay.com Apple получила в России частоты для тестирования технологии беспроводной связи UWB

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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила российской "дочке" компании Apple тестировать в России беспроводную технологию Ultra Wide Band (UWB). Об этом сообщил по итогам заседания комиссии замглавы Минцифры Олег Иванов.

"Она шла в лист, это же испытания. Мы всегда испытания согласовываем. А дальше уже, когда испытания, допустим, будут положительными, тогда будет заявка и тогда будет рассмотрение по существу", - приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, в материалах к заседанию ГКРЧ было указано, что компания получит полосу частот 6240-8236,8 МГц "для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий ЭМС сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с РЭС различного назначения".

Именно в этом диапазоне работает изначально военная технология передачи данных UWB, которая существует уже несколько десятилетий и была внедрена в смартфоны iPhone 11. В России эта технология, которая может заменить технологию Bluetooth, превосходя ее по ряду параметров, не используется из-за наложенных ГКРЧ ранее ограничений.

О том, что Apple подала в ГКРЧ заявку на частоты в диапазоне 6,2-8,2 ГГц, стало известно в конце прошлого года, но тогда этот вопрос не попал в повестку декабрьского заседания комиссии. СМИ также писали, что против выделения компании частот выступали Роскомнадзор и Минцифры. Представитель министерства утверждал, что чип U1, который используется в последних моделях iPhone, несовместим с действующими средствами связи, и для внедрения технологии требуются дополнительные исследования.

В связи с этим в сентябре Apple обратилась с просьбой выделить частоты не для коммерческого использования, а для тестирования. Тогда сообщалось, что Роскомнадзор и ФСО дали положительные заключения по новой заявке компании.