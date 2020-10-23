FREEMAN83 / DepositPhotos В конце сентября группа компаний, включая Epic Games, Spotify, Basecamp, Match Group, Tile, Blix, Deezer и другие, объявила о создании коалиции для отстаивания интересов разработчиков, недовольных действиями компании Apple (Coalition for App Fairness)

FREEMAN83 / DepositPhotos

В конце сентября группа компаний, включая Epic Games, Spotify, Basecamp, Match Group, Tile, Blix, Deezer и другие, объявила о создании коалиции для отстаивания интересов разработчиков, недовольных действиями компании Apple (Coalition for App Fairness). Спустя месяц число участников коалиции выросло с 13 до 40 заявок, а ее руководство получило еще свыше 400 заявок на вступление. Об этом пишет газета The Washington Post.

"Проявленный интерес [к участию в коалиции] превзошел наши ожидания. По мере вступления новых участников в коалицию становится очевидным, что голоса слишком многих разработчиков оставались неуслышанными", - заявила пресс-секретарь коалиции Сара Максвелл.

Напомним, ранее в коалиции назвали три основные претензии к Apple: комиссия App Store в размере 30%, отсутствие альтернатив распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также использование компанией контроля над iOS для продвижения собственных сервисов. Участники коалиции также предложили Apple и другим владельцам магазинов приложений принять общий свод правил, чтобы разработчики не были вынуждены платить "несправедливые, необоснованные или дискриминационные сборы", а также имели такой же доступ к технической информации, что и владелец платформы.

Ранее большинство основателей коалиции уже конфликтовали с Apple, а некоторые компании ведут тяжбы в настоящее время. Так, Epic Games судится с Apple в связи с удалением из App Store игры Fortnite после появления в ней функции внутренних платежей в обход Apple. Spotify также регулярно критикует Apple, а в Еврокомиссия начала расследование в отношении App Store на основании жалобы музыкального сервиса.

Расширение коалиции может свидетельствовать о серьезном настрое компаний, для которых такое публичное выражение протеста против политики Apple может обернуться удалением их приложений из App Store, что нанесет чувствительный удар по бизнесу. Возможно, на решения компаний о присоединении к коалиции повлиял интерес властей США к деятельности IT-гигантов, включая Apple. Так, в начале октября подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам продолжавшегося 16 месяцев расследования деятельности Apple, Google, Facebook и Amazon.

Авторы доклада пришли к выводу, что все четыре компании подрывают конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах. В частности, претензии законодателей к Apple заключаются в том, что компания из Купертино устанавливает собственное программное обеспечение на свои устройства и "не дает лицензию на iOS другим производителям мобильных устройств". Из-за этого пользователи могут скачивать приложения только из App Store, а разработчики вынуждены платить компании комиссию, не имея возможности распространять приложения иным способом.