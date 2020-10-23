13 октября компания Apple с месячным опозданием, причиной которого стала пандемия коронавируса, представила линейку iPhone 12, в которую вошли четыре новых смартфона. 23 октября две модели новых устройств появились в продаже в России и других странах мира.

Пока что в продаже появились смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro (iPhone 12 mini и Pro Max выйдут на рынок в ноябре), стоимость которых в России составляет от 79 990 и 99 990 рублей соответственно. Самые дорогие версии iPhone 12 и 12 Pro обойдутся покупателям в 94 990 и 129 990 рублей. Как передает "Интерфакс", в настоящее время устройства доступны для покупки на официальном сайте Apple в России, а также в ряде розничных сетей, включая салоны МТС, и "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), а также магазины re:Store, "Эльдорадо", "М.Видео" и т.д.

Прием предзаказов на новые iPhone в России стартовал 21 октября, и ритейлеры отмечали рост интереса пользователей к новинкам по сравнению с прошлым годом. "Спрос на новые iPhone превысил наши ожидания. По сравнению с прошлым годом количество предзаказов в первые сутки увеличилось в полтора раза", - заявили в МТС. Об этом же сообщили в "МегаФоне", "Связном" и других компаниях. При этом отмечалось, что наиболее популярной моделью стал iPhone 12 Pro синего цвета с объемом памяти 256 ГБ.

"На модель синего цвета пришлось около 50% всех предзаказов как в случае с iPhone 12, так и iPhone 12 Pro. На втором месте для модели iPhone 12- версия в черном цвете, для 12 Pro - графит", - сообщили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

В свою очередь представитель компании re:Store сообщил, что 80% предзаказов на новые iPhone оформили пользователи из городов-миллиоников. Наибольшее количество предзаказов было оформлено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Краснодаре.

Несмотря на высокий спрос, старт продаж новых iPhone обошелся без привычных очередей у дверей магазинов. В последние годы эти очереди становились меньше, а в этот раз первый желающий купить смартфон Apple встал в очередь у магазина re:Store на Тверской улице в Москве всего за час до старта продаж, передает РИА "Новости". Второе место занял его друг, который не планирует покупать смартфон. Затем очередь увеличилась до четырех человек. После открытия у дверей магазина собралось немного больше людей. Вероятно, одной из причин отсутствия очередей стала пандемия коронавируса.

Это что, очередь за iPhone 12? pic.twitter.com/xhsR35BKiN— Интернет Wylsacom Edition (@wylsacom) October 23, 2020

Главной особенностью новых смартфонов Apple стала поддержка сетей 5G, но в России в обозримом будущем эта функция будет недоступна из-за отсутствия коммерческих 5G-сетей. Кроме того, комплект поставки новых iPhone не включает зарядное устройство и проводные наушники.