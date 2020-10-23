Pixabay.com Microsoft подала иск, чтобы отсудить права на товарный знак Minecraft в России

Pixabay.com

Компания Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB подали в Суд по интеллектуальным правам иск к ООО "Сити" с требованием о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего "Сити" товарного знака Minecraft в связи с его неиспользованием. Третьим лицом в деле выступает Роспатент, сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Представитель Роспатента сообщил, что "Сити" еще в июне 2014 году зарегистрировала в России товарный знак Minecraft. Такое же название носит популярная компьютерная игра. После покупки Mojang Synergies AB несколько лет назад Microsoft является обладателем исключительного права на эту игру, но не может зарегистрировать в России указанный товарный знак.

Как выяснили журналисты, юрлицо "Сити" ранее создала компания "Коломенское молоко" для регистрации торговых знаков. "Компания предлагала Microsoft производить молочные напитки по франшизе под брендом Minecraft. Однако производство не получило ответа от Microsoft и вскоре подало заявление на регистрацию товарного знака", - сообщил представитель "Коломенского молока", уточнив, что под брендом Minecraft предполагалось выпускать детские напитки из сока с сывороткой, но производство по ряду причин так и не запустили.

Он добавил, что в 2016 году консалтинговая компания McKinsey от имени Microsoft связалась с производителем, потребовав уступить торговый знак. В ответ "Коломенское молоко" снова предложило партнерство по франшизе, но Microsoft хотели только забрать торговый знак Minecraft. Об иске Microsoft в "Коломенском молоке" узнали от РБК, но выразили готовность отказаться от знака, если суд удовлетворить иск. В Microsoft от комментариев отказались.

Отметим, что сейчас компании "Сити" принадлежит 11 торговых знаков, а 24 заявки находятся на рассмотрении. В частности, компании принадлежат торговые знаки Fruit Ninja (название еще одной игры) и "Любовь и голуби". Под последней маркой ранее выпускала водку ликвидированная ныне компания "Язь водка". Бывшая управляющая "Язь водка" Наталия Савинова является владелицей 52% "Коломенского молока", а остальные 48% принадлежат эстонской фирме Artehold, владельцем которой, по данным местного реестра юрлиц, является кипрская компания Yazz Vodka, которой принадлежит "Сити" и принадлежала "Язь водка".

По мнению управляющего партнера компании "Зуйков и партнеры" и патентного поверенного Сергея Зуйкова, Microsoft не может использовать знак Minecraft в России, поскольку "Сити" среди прочего зарегистрировала его по разделу "Различные электронные публикации". Сюда относятся издание книг, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, публикация интерактивных книг и периодики, редактирование текстов, за исключением рекламных, и другие подобные услуги.

Основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний "Бизнес Эксперт" Мария Дяченко считает, что сложившаяся ситуация похожа на действия мошенников, которые регистрируют на свое имя товарные знаки известных продуктов, особенно иностранного производства, чтобы производить свои товары под раскрученным именем. "Другая причина - требовать компенсацию за использование товарного знака, в этом случае мошенники могут рассчитывать на существенные суммы, которые могут доходить до нескольких миллионов, этим занимаются так называемые патентные тролли. В дальнейшем такие мошенники предлагают своим оппонентам выкупить товарный знак во избежание затратных судебных разбирательств", - добавила она, отметив, что зарегистрированным знаком нужно пользоваться.

В то же время Зуйков отметил, что "с профессиональной точки зрения не считает действия "Сити" похожими на мошеннические". По его словам, у компании не так много зарегистрированных товарных знаков, к тому же часть из них компания использовала.