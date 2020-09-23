Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") получил развернутый ответ от компании Apple на претензии, связанные с дискриминацией российских разработчиков, которые депутат изложил в направленной ранее в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобе. О получении ответа от Apple депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, в обращении Горелкина, направленном в ФАС 28 августа, говорилось, что отечественные разработчики не раз обращались к депутату с жалобами на то, что не могут зарегистрировать в системе Apple аккаунт разработчика, без которого невозможно появление приложения в онлайн-магазине App Store. Из-за этого им приходится покупать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае, что обходится на 300-500 долларов дороже.

Проблема с регистрацией учетных записей связана с тем, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, через который разработчик оплачивает аккаунт, но формат данных, которые предоставляют российские банки, не соответствует требованиям корпорации, писал Горелкин. В то же время для китайских и американских разработчиков применяется другая схема подтверждения личности (через популярные платежные системы).

"Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию", - отмечал депутат.

В ответе Apple говорится, что App Store в России управляет компания Apple Distribution International Ltd, которая зарегистрировалась в России для выплаты НДС в 2017 году, но находится в ирландской юрисдикции. Комментируя ситуацию с ограничением доступа российских разработчиков к App Store, в компании уверили, что такая проблема существует не только в России, пишет "Код Дурова". Компания пытается ее решить, например, в 2019 году Apple внесла изменения "в процесс выявления мошенничества, чтобы злоумышленники не могли использовать определенные каналы оплаты для регистрации в программе Apple Developer Programm". Однако это лишь усугубило ситуацию, так как злоумышленники стали чаще использовать данные украденных кредитных карт для оплаты индивидуального членства в программе для разработчиков, с помощью которой можно размещать приложения в App Store. Затем Apple создала более строгую систему защиты от мошенничества, что и привело к отклонению платежей разработчиков по всему миру.

По мнению Горелкина, тот факт, что Apple Distribution International Ltd учреждает в России юрлица, говорит о том, что предубежденности против работы в России у компании нет. И если законодательство обяжет компанию открыть представительство, в которое смогут обращаться разработчики, то она это сделает.

Также Горелкин отметил, что в Apple не объяснили, почему проблема мошенничества при регистрации аккаунтов разработчиков отсутствует в Китае и США. "Говорят, боролись с мошенниками и побороли заодно возможность нормально работать для честных людей. Создав, по пути, черный рынок аккаунтов. Обещают все исправить, но сроков не называют", - написал депутат.

"Я решил не ограничиваться перепиской и лично связался с представителем Apple в России. Договорились сотрудничать по всем возможным направлениям. Меня попросили собрать и лично передать им все жалобы российских разработчиков на проблему с рабочими аккаунтами Apple. Их направят пакетом специальному человеку, отвечающему за это направление работы в России, и он целенаправленно займется их разбором и решением", - подытожил Горелкин.