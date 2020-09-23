В России на 77% выросло количество IT-преступлений

По итогам восьми месяцев 2020 года в России на 76,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число IT-преступлений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Общее число зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений увеличилось на 0,9% (по сравнению с 8 месяцами прошлого года). Проблемой остается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием сети Интернет - на 90,2%, с использованием средств мобильной связи - на 100,5%", - приводит ее слова портал "МВД медиа".

Одновременно в МВД зафиксировали снижение количества преступлений других видов. Так, количество преступлений против личности снизилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 4,9%. Количество зарегистрированных разбоев уменьшилось на 19%, грабежей - на 13,8%, краж - на 2,6%, в том числе квартирных - на 21,3%. Преступлений, совершенных с использованием оружия, по сравнению с январем-августом 2019 года стало меньше на 7,6 %.

"Зафиксировано сокращение на 2,7% количества семейно-бытовых преступлений, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 7,3%, средней тяжести - на 5,2%, легкого вреда здоровью - на 0,8%", - отметила Волк.

Напомним, о росте числа киберпреступлений в условиях пандемии коронавируса стало известно в конце апреля. Тогда об этом заявил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов.

"На мой взгляд, сейчас большее зло сконцентрировалось не в сфере уличной преступности, и тем более это не проблемы, связанные с режимом самоизоляции, когда полиция должна выявлять нарушителей. Хотя и тут есть о чем поговорить. Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы. Кибермошенники действуют в нынешних обстоятельствах более сплоченно, профессионально, грамотно", - сказал Жданов.

По информации МВД России, в I квартале 2020 года количество IT-преступлений в стране выросло на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом только в марте число мошеннических действий с использованием электронных средств платежа выросло более чем в два раза.