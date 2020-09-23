В "Ростехе" показали макет отечественной базовой станции для сетей 5G

Госкорпорация "Ростех" представила на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2020) функциональный макет отечественной базовой станции для сетей пятого поколения (5G). Об этом сообщается на сайте "Ростеха".

Представленный макет состоит из трех элементов: радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки и ядра мобильной сети (5GC). Макет работает в режиме Stand Alone, позволяющем реализовать полную функциональность сети 5G. Его разработка финансировалась из собственных средств научно-производственной компании "Криптонит", совместного предприятия концерна "Автоматика" и "ИКС Холдинга".

"Представленный на ЦИПР-2020 образец является российской разработкой. Он совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно также работает в соответствии с международными стандартами. "Ростех" станет координатором производственной кооперации разработчиков и производителей оборудования 5G в России", - заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Производство отечественных базовых станций для 5G планируется наладить в рамках технологической кооперации российских производственных компаний, которые имеют наработки и компетенции для мобильных сетей связи. Дорожная карта развития технологии 5G в России в 2020-2024 гг. предусматривает, что на разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей связи 5G в России потребуется выделить около 40 млрд рублей.

Напомним, на днях стало известно, что в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое может быть принято в октябре, есть пункт, согласно которому российские операторы связи смогут строить сотовые сети 5G в так называемом миллиметровом диапазоне (24,25-24,5 ГГц) только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Формулировка в проекте решения делает применение российского оборудования безальтернативным, но на данный момент такого оборудования просто не существует.

Лучшим для сетей 5G считается диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Именно он используется операторами в ряде других стран, однако в России операторы пока не могут получить частоты из этого диапазона для создания сетей 5G из-за позиции Совбеза, поскольку "золотой" диапазон используется для связи военными и Роскосмосом.