Moscow-Live.ru "Сбербанк" объявил о покупке музыкального сервиса "Звук". Его уже переименовали в "СберЗвук"

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"Сбербанк" выкупит компанию "Звук" и создаст на ее базе новый сервис аудиостриминга "СберЗвук". Об этом сообщили в "Сбербанке".

"Сбербанк" создает новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока - компании "Звук". Сервис получит бренд "СберЗвук". По итогам сделки "Сбербанк" получит 100% акций компании "Звук", - приводит ТАСС сообщение банка. Сумму сделки в "Сбербанке" не раскрыли.

Генеральным директором нового сервиса, сайт которого уже изменил адрес и облик, станет Михаил Ильичёв, который руководил "Звуком" с 2014-го по 2017 год. При этом нынешний руководитель Игорь Мухин останется в команде проекта.

"В результате сделки "Звук" будет максимально интегрирован в экосистему "Сбербанка" по всем ключевым направлениям, дополнит и улучшит уже существующие сервисы. Наличие собственного музыкального сервиса позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты. "Сбербанк" и "Звук" уже завершили интеграцию аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID, в ближайшее время планируют завершить интеграцию c платежным сервисом SberPay. Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка", - рассказали в "Сбербанке", отметив, что "СберЗвук" может стать лидером на рынке аудиостриминга в России.

Сервис "Звук" был запущен в 2010 году. Пользоваться им можно как бесплатно, так и по подписке за 169 рублей в месяц. По данным сервиса, его библиотека содержит 40 млн треков от Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, пишет TJ. В компании также заявляли, что аудитория сервиса насчитывает 8 млн слушателей.

Напомним, о планах Сбербанка" запустить собственный музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с существующим игроком стало известно в августе прошлого года. Тогда источники сообщали, что банк уже договорился о сотрудничестве с сервисом Zvooq по модели white label. Предполагалось, что сервис предоставит юридическую и техническую поддержку, а также свою библиотеку, но развивать стриминг "Сбербанк" будет под брендом, который выберет сам.