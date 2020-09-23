Власти Австралии обратились к компании Google с требованием удалить из картографического сервиса Maps панорамы вершины знаменитой скалы Улуру, которая является священным местом для австралийских аборигенов.

Как передает Reuters, речь идет о панорамах Street View, которые позволяют пользователям Google Maps совершать виртуальные прогулки по улицам многих городов и различным достопримечательностям, включая вершину скалы Улуру, которая была закрыта для посещений в 2019 году после многолетних требований аборигенов.

В обращении к Google отмечаются, что фотографии, сделанные на вершине скалы фактически позволяют обойти запрет, и это не устраивает представителей народности анангу. В Google не ответили на запрос Reuters, но ранее представитель компании заявил, что компания выполнила требование австралийских властей. Между тем российским пользователям панорамы, снятые для Street View, все еще доступны.

Australia has asked Google to remove photographs of the top of the sacred Indigenous site, Uluru, a tool that allowed users to appear to walk on its summit https://t.co/EQ3dPBQz69 pic.twitter.com/CsOjEHJwXQ— Reuters (@Reuters) September 23, 2020

Улуру представляет собой массивное оранжево-коричневое скальное образование овальной формы, сформированное около 680 млн лет назад. Скала является частью нацпарка "Улуру - Ката-Тьюта", занимающего 1300 квадратных километров и внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Длина Улуру составляет 3,6 км, ширина - около 3 км, высота - 348 метров. Основание скалы изрезано пещерами с наскальными рисунками и резьбой по камню.

Согласно мифам аборигенов, когда-то здесь обитал хозяин горы - водяной питон. Аборигены считают себя хранителями священной скалы и проводят на ней обряды. В 1985 году аборигенам вернули право собственности на земли парка, а затем они сдали землю парка в аренду австралийской Службе национальных парков и дикой природы на 99 лет. В том же году был создан Совет по управлению парками, в котором большинство членов составляли представители коренных народов. Сейчас нацпарком управляют совместно представители анангу и дирекция национальных парков (Parks Australia), входящая в состав Департамента по охране окружающей среды Австралии. С момента передачи прав на землю представители анангу требовали закрыть скалу для посещений, чтобы туристы не нарушали своим присутствием священный для аборигенов маршрут, которым пользовались для подъема на Улуру их предки.