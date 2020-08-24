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Изоляция членов экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте завершится во вторник, 25 августа. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров принято решение об открытии люков 25.08.2020 в 11:00 по московскому времени", - цитирует сообщение госкорпорации ТАСС. Ранее планировалось, что изоляция завершится 24 августа.

При этом в Роскосмосе признали, что проверка модулей американского сегмента МКС на предмет утечки воздуха, ради поиска которой экипаж на несколько дней покинул этот сегмент, показала герметичность всех проверенных модулей.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA.

"Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - говорил источник ТАСС. Он также отмечал, что утечку зафиксировали приборы российского сегмента станции.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года.

Одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Недавно станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX покинули астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли.