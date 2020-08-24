Изоляция членов экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте завершится во вторник, 25 августа. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров принято решение об открытии люков 25.08.2020 в 11:00 по московскому времени", - цитирует сообщение госкорпорации ТАСС. Ранее планировалось, что изоляция завершится 24 августа.

При этом в Роскосмосе признали, что проверка модулей американского сегмента МКС на предмет утечки воздуха, ради поиска которой экипаж на несколько дней покинул этот сегмент, показала герметичность всех проверенных модулей.

По итогам рабочего совещания Центров управления полетами стран-партнеров принято решение об открытии люков 25 августа в 11:00 мск.



После этого экипаж МКС-63 продолжит штатную программу работы на борту Международной космической станции. pic.twitter.com/4jWwm3EvbV— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 24, 2020

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA.

"Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - говорил источник ТАСС. Он также отмечал, что утечку зафиксировали приборы российского сегмента станции.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года.

Одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора.