Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разыграл контракт на установку 4 тыс. камер в больницах стоимостью 778 млн рублей на пять лет

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Представитель ДИТ заявил, что ведомство не планирует предоставлять доступ к информации в ЕЦХД на возмездной основе, а также транслировать видео из больниц. Формулировки об интернет-трансляции с камер он назвал стандартными, отметив, что они "используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения"

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разыграл контракт на установку 4 тыс. камер в больницах стоимостью 778 млн рублей на пять лет. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы контракта, в цели обработки данных с камер входит предоставление доступа к информации пользователям единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД), в том числе на "возмездной основе" и "трансляция информации в открытом доступе". Те же цели указаны еще в девяти других контрактах ДИТ на передачу видеопотока в ЕЦХД, которые предусматривают установку по меньшей мере 25 тыс. камер.

Представитель ДИТ заявил, что ведомство не планирует предоставлять доступ к информации в ЕЦХД на возмездной основе, а также транслировать видео из больниц. Формулировки об интернет-трансляции с камер он назвал стандартными, отметив, что они "используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения". Также в ДИТ отметили, что закупка на камеры в больницах проводится в связи с истечением срока предыдущего контракта.

Генконструктор аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Оксана Якимюк пояснила, что ЕЦХД представляет собой крупный центр обработки видео с камер во дворах, больницах, школах и детсадах, поясняет. "Видеоконтент должен быть защищен с точки зрения персональных данных, и к ним должен быть обеспечен оперативный доступ представителей всех заинтересованных ведомств, в том числе силовых", - рассказала она.

Напомним, безопасность данных, полученных со столичных камер, включая и камеры с поддержкой распознавания лиц, вызывает вопросы уже давно. Так, в начале декабря прошлого года стало известно, что получить доступ к городским камерам, а также к данным о распознавании лиц может любой желающий, поскольку эти сведения активно продаются на черном рынке, а многие форумы, на которых размещаются предложения о продаже, не блокируются Роскомнадзором и индексируются поисковиками. Участники черного рынка рассказывали, что искать людей по системе распознавания лиц могут полицейские, которые и продают эти данные, могут совершенно свободно - для загрузки фотографии в систему не нужно уголовное дело или ордер на розыск.

В июле доступ к камерам городской сети продавался в даркнете. По данным организации "Роскомсвобода", на закрытых форумах сейчас можно купить пятидневный доступ к городским камерам за 5 тыс. рублей.

По мнению главы юридической практики "Роскомсвободы" Саркиса Дарбиняна, формулировки контрактов ДИТ угрожают безопасности персональных данных горожан. "Само положение, что данные могут продаваться третьим лицам, при этом не указано, каким и в каких целях, создает еще большую угрозу утечек и доступа к чувствительным данным со стороны неопределенного круга лиц. Эту информацию можно использовать для мошенничества, слежки и социальной инженерии", - уверен Дарбинян.

В свою очередь управляющий партнер компании Stuarts Legal Елена Стюарт отметила, что формулировка "возмездная основа" в контрактах на передачу видео с камер выглядит как минимум некорректно, поскольку получение платежей от пользователей системы исполнителем противоречит требованиям закона о госзакупках. Однако в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) противоречий в этом не увидели. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что признаки нарушения можно установить по результатам контрольного мероприятия при рассмотрении закупки. Контракт ДИТ, судя по конкурсной документации, успешно прошел все проверки ФАС.

В начале июля оппозиционный политик Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на использование столичными властями технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве. Истцы считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать камеры нарушала право на свободу собраний (ст. 11).

Чтобы попасть на митинг, участникам было необходимо пройти через полицейский кордон. Активисты заметили на рамках металлоискателей камеры на уровне человеческого роста. По мнению Владимира Милова и Алены Поповой, это, возможно, первый случай массового использования технологии распознавания лиц в России.