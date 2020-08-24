Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") продемонстрировал на форуме "Армия-2020" автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей. Об этом говорится в пресс-релизе "Ростеха".

"Интеллектуальная система представляет собой программное обеспечение для управления средствами поражения в автоматизированном режиме. После обнаружения цели средствами разведки - спутником, дроном или радиолокационной станцией - данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения - перспективным робототехническим комплексам: ракетным, реактивным или артиллерийским", - говорится в сообщении. В госкорпорации добавили, что разработка повышает эффективность боевых систем более чем в три раза за счет минимизации участия человека в процессе управления. Также применение системы сокращает время принятия решений при управлении боевыми роботами от момента обнаружения цели до огневого поражения. Другие подробности о системе не раскрываются.

"Новая автоматизированная система управления роботами может применяться при оснащении ВС РФ и других силовых ведомств в рамках создания единого информационного пространства. Разработка может использоваться в интересах МЧС для управления робототехническими комплексами пожаротушения. Также алгоритмы, заложенные в основу системы, в перспективе позволят управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой", - заявил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Сергей Сахненко.