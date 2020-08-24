tashatuvango / DepositPhotos Сервис для создания коротких видеороликов TikTok подтвердил появившиеся ранее слухи о планах подать иск в суд против администрации президента США Дональда Трампа. Речь идет об оспаривании указа Трампа, который грозит запретом китайского сервиса в США

tashatuvango / DepositPhotos

Сервис для создания коротких видеороликов TikTok подтвердил появившиеся ранее слухи о планах подать иск в суд против администрации президента США Дональда Трампа. Речь идет об оспаривании указа Трампа, который грозит запретом китайского сервиса в США.

Как сообщил The Verge представитель TikTok Джош Гартнер, несмотря на категорическое несогласие с позицией властей США по поводу угроз, которые несет сервис, компания почти год искала способы найти конструктивное решение проблемы, но попытки не увенчались успехом. Теперь у TikTok нет иного варианта, кроме как обжаловать указ Трампа в суде.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о борьбе с угрозой TikTok в начале августа. Издание этих указов объяснялось соображениями национальной безопасности США. Указ вводит запрет для американцев на любые сделки с разработчиками TikTok (китайская компания ByteDance). Он должен был вступить в силу через 45 дней после подписания, но позднее срок продлили до 90 дней.

"База с персональной и конфиденциальной информацией американцев предположительно позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, а также собирать материалы для шантажа и вести корпоративный шпионаж. Как сообщают СМИ, TikTok также цензурирует контент, который Коммунистическая партия Китая считает политически чувствительным, например о протестах в Гонконге, а также об отношении к уйгурам и другим мусульманским меньшинствам. Это приложение также может быть использовано для кампаний по дезинформации в пользу КПК - как было в случае, когда в роликах из TikTok распространялись конспирологические теории о происхождении коронавируса. Эти риски реальны", - говорится в указе.

Сейчас, купить часть бизнеса TikTok планирует компания Microsoft. Эта сделка может помочь сервису избежать запрета в США. 3 августа в Microsoft официально подтвердили эту информацию, уточнив, что глава корпорации Сатья Наделла обсуждал потенциальную сделку с Дональдом Трампом. В Microsoft тогда отметили, что компания купит часть бизнеса TikTok только после "детального изучения безопасности". В сообщении также говорилось, что Microsoft и ByteDance направили уведомления о переговорах в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Если переговоры увенчаются успехом, то Microsoft будет управлять сервисом в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В Microsoft не исключили, что к сделке на миноритарной основе могут быть привлечены и другие американские инвесторы.

Позднее Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok попадет под запрет в Соединенных Штатах, если до 15 сентября его не купит Microsoft или другая американская компания. Как отметил Трамп, в случае сделки существенная доля денег достанется Казначейству США. Также он заявил, что считает более правильной идеей покупку TikTok целиком, а не более сложную сделку по выкупу части сервиса. 6 августа СМИ сообщили, что Microsoft рассматривает возможность приобрести весь бизнес TikTok за пределами Китая.

По слухам, переговоры о возможной сделке с ByteDance также ведут компании Twitter и Oracle.

Приложение TikTok возглавило список самых популярных мобильных приложений в мире по итогам второго квартала, однако китайское происхождение сервиса, принадлежащего компании ByteDance, давно создает для TikTok проблемы. Так, командование ВМФ США в прошлом году запретило устанавливать TikTok на служебные смартфоны из-за потенциальных киберугроз, а недавно приложение в числе других китайских сервисов было заблокировано в Индии на фоне обострения отношений Китая и Индии в связи с пограничным инцидентом.