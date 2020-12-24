zhudifeng / DepositPhotos Китайские власти начали антимонопольное расследование в отношении компании Alibaba

zhudifeng / DepositPhotos

Китайское госуправление по регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении компании Alibaba Group, владеющей крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции.

"Сегодня Alibaba Group получила уведомление государственного управления по регулированию рынка о начале расследования в отношении Alibaba Group по подозрению в монополистических действиях. Alibaba будет активно содействовать расследованию регуляторов. Сейчас компания продолжает работать в обычном режиме", - приводит комментарий Alibaba "Интерфакс".

Власти КНР подозревают компанию в давлении на продавцов, пользующихся платформами Alibaba. В частности, Alibaba заставляет партнеров подписывать эксклюзивные договоры о сотрудничестве, которые не позволяют продавцам предлагать товары конкурентам, пишет РБК.

На фоне сообщений о расследовании акции Alibaba Group 24 декабря упали в Гонконге более чем на 8%, передает ТАСС со ссылкой на данные местной фондовой биржи.

Одновременно Народный банк Китая объявил, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями Ant Group - финтехподразделения Alibaba. В ноябре Ant Group планировала провести IPO, однако за несколько дней до намеченного срока отложила его на неопределенное время, напоминает "Коммерсант". Перед этим регуляторы встретились с ключевым акционером Ant Group и основателем Alibaba Джеком Ма. СМИ, ссылаясь на источники писали, что решение отложить потенциально крупнейшее IPO в истории принял председатель КНР Си Цзиньпин. По заявлению самой Ant Group, поводом для остановки листинга стали изменения регулирования в Китае сферы финтеха.

Отметим также, что о расследовании в отношении Alibaba стало известно на следующий день после того, как власти Китая посоветовали Джеку Ма не покидать страну.