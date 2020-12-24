Российская частная компания Success Rockets планирует построить в Дагестане космодром для сверхлегких ракет. Строительство космодрома на побережье Каспийского моря планируется начать осенью следующего года и завершить в 2025 году или раньше.

"Компания выразила намерение и заключила соглашение о строительстве первого частного космопорта "Европа" в Республике Дагестан. Партнером выступила АО "Корпорация развития Дагестана". Для реализации проекта планируется привлечение частных и государственных инвестиций, объем которых оценивается в 600 млн рублей", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы компании.

Предполагается, что космодром, который построят на севере республики, будет включать две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром малой авиации, гостиницу для туристов и сотрудников, а также железнодорожную станцию. На этом космодроме Success Rockets планирует производить, испытывать и запускать сверхлегкие ракеты.

По словам представителя компании, Success Rockets намерен развивать пять направлений: сверхлегкие ракеты, буксиры, спутники, спутниковые группировки и аналитика космических данных. Первый коммерческий пуск сверхлегкой ракеты компания, основанная в июле этого года, планирует осуществить в 2024 году.

Это не первый подобный проект в России. В марте прошлого года компания "КосмоКурс", которая занимается развитием космического туризма в России заключила с правительством Нижегородской области соглашение о взаимодействии в рамках создания первого в РФ частного космодрома. Соглашение предусматривает частные инвестиции в строительство объекта в 2,6 млрд рублей. Завершить создание космодрома планируется в 2025 году.

Компания "КосмоКурс" разрабатывает суборбитальный космический корабль для коротких туристических полетов в космос. Система, разрабатываемая компанией, в целом повторяет систему компании Blue Origin Джеффа Безоса. Она состоит из двух основных компонентов: капсулы с пассажирами и ракеты для ее выведения в космос. Предполагается, что ракета с капсулой будет стартовать с будущего космодрома, а через две с половиной минуты после старта капсула будет отделяться от ракеты на высоте около 66 километров и по инерции подниматься на высоту 198 километров. Затем капсула будет входить в атмосферу с торможением при помощи собственных двигателей, а после будет выпускать парашюты для мягкой посадки. Ракета компании также будет многоразовой. Первый туристический полет длительностью 15 минут сейчас запланирован на 2025 год.