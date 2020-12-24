Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о даче предварительного согласия на заключение сотовыми операторами соглашения о совместной деятельности на территории РФ по построению сетей пятого поколения (5G).

"ФАС России согласовала сделку при условии выполнения предписания, направленного на обеспечение конкуренции на рынке оказания услуг связи. Предписание направлено на создание равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи. В частности, операторам связи, участвующим в сделке, необходимо разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO (виртуальных - прим. NEWSru.com) операторов связи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, в декабре прошлого года операторы связи МТС, "ВымпелКом", "МегаФон" и "Ростелеком" подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети 5G в рамках совместного предприятия в равных долях.

Одобренный операторами план предусматривал работу, направленную на высвобождение радиочастот в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России. Тогда отмечалось, что совместное предприятие компаний может быть создано на базе ООО "Новые цифровые решения" (СП "Ростелекома" и "Мегафона"). При этом подчеркивалось, что совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.

В конце прошлого года замглавы Минцифры Олег Иванов заявил, что государство хочет контролировать работу СП, говорил. Тогда он предложил передать государству "золотую акцию" СП, а позднее Иванов допускал, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может передать СП часть полномочий. В апреле этого года сообщалось, что операторы связи смогут получить частоты для 5G без торгов, если государство получит долю в совместном предприятии, которое займется их расчисткой.

Лучшим для 5G считается диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Именно он используется операторами в ряде других стран, однако в России операторы пока не могут получить частоты из этого диапазона для создания сетей 5G из-за позиции Совбеза, поскольку "золотой" диапазон" используется для связи военными и Роскосмосом. В качестве основного для внедрения технологии 5G в России власти предлагают использовать диапазон 4,7-4,9 ГГц, но операторы выступают против этого плана. Так, если российским сотовым операторам придется создавать сети 5G под диапазон частот 4,8-4,99 ГГц, то затраты на них не смогут окупиться минимум до 2040 года. Кроме того, диапазон 4,4-4,99 ГГц используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, поэтому строительство базовых станций возможно лишь на удалении в 300 километров от сухопутной границы с этими странами и 450 километров - от морской.

В ноябре в международной ассоциации операторов GSMA сообщили, что действующие в России санитарные правила и нормы (СанПиНы), регламентирующие уровень излучения передатчиков сотовых сетей, усложняют строительство сетей 5G в российских городах и делают его более дорогим по сравнению со странами, в которых действуют международные стандарты допустимого электромагнитного излучения. По оценке GSMA, развертывание 5G-сети в диапазоне 3,4-3,8 ГГц в Москве в пределах МКАД с учетом СанПиНов обойдется каждому оператору в 37,2 млрд рублей. Если же опираться на международные нормы, то затраты составят 6,7 млрд рублей.