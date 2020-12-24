Госдума на заседании 23 декабря приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за продажу отдельных видов устройств без предустановленных отечественных приложений.

Одобренные депутатами поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) гласят, что продажа таких устройств будет наказываться административным штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц, передает ТАСС.

Этот законопроект дополняет закон о предустановке приложений на смартфоны, планшеты, ПК и смарт-телевизоры. Он должен был вступить в силу 1 июля этого года, но из-за пандемии коронавируса вступление закона в силу отложили до 1 января 2021 года, а теперь он вступит в силу 1 апреля.

23 ноября правительство приняло постановление о порядке предустановки отечественного софта. Документ гласит, что предустанавливать российские приложения на устройства должны изготовители или продавцы. В список видов ПО для предустановки вошли программы 16 классов: браузеры, поисковики, картографические и навигационные приложения, приложения электронной почты, приложения для облачного хранения данных, голосовые помощники, мессенджеры, новостные агрегаторы, приложения, обеспечивающие доступ к онлайн-трансляциям, приложения соцсетей, аудиовизуальные сервисы, антивирусы, офисные приложения, приложения для использования платежной системы "Мир", приложения для доступа к порталу госуслуг, а также приложения для доступа к социально значимым сайтам.

В постановлении указано, что на смартфоны и планшеты необходимо будет предустанавливать все перечисленные приложения, на ПК - браузеры, офисное ПО и антивирусы, а на смарт-телевизоры - браузеры, поисковики, приложения соцсетей и аудиовизуальные сервисы. При этом в документе указано, что предустановка возможна путем полной загрузки приложения, размещения ярлыка, нажав на который пользователь загрузит программу или через диалоговое окно первоначальной настройки нового устройства.

В начале декабря Минцифры подготовило предварительный список приложений, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России устройства. "Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО. После анализа заявок был сформирован перечень продуктов, рекомендованных к предустановке. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекс", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru, среди антивирусных систем - Kaspersky, офисного ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуги и платежная система "Мир", - сообщили в Минцифры.

Из 29 вошедших в рейтинг продуктов 12 классов пять принадлежат "Яндексу" и 13 - Mail.ru Group. При этом в своих категориях лидируют четыре перечисленные в сообщении Минцифры приложения "Яндекса" и шесть приложений Mail.ru Group (электронная почта, мессенджер ICQ, голосовой помощник "Маруся", новостной агрегатор, стриминговый сервис OK Live и приложение соцсети "ВКонтакте". В список тогда не вошли сервисы для доступа к социально значимым сайтам по программе "Доступный интернет", перечень которых утвержден Минцифры. Они будут отбираться по отдельному порядку.

На днях президиум Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента утвердил список сервисов для обязательной предустановки в России на смарт-телевизоры. В перечень вошли приложения Wink, Ivi, Okko, More.tv, Premier, Start, "Кинопоиск", "Смотрим", НТВ и "Первый".

Отметим, что ряд производителей Android-устройств ранее согласился исполнять требования российского законодательства о предустановке приложений (часть из вошедших в список приложений уже предустанавливается на смартфоны некоторых компаний), однако до сих пор неясно, будет ли выполнять эти требования компания Apple, которая не предустанавливает сторонние приложения на свои устройства. Однако недавно в коде бета-версии iOS 14.3 обнаружилась функция, которая позволит пользователям устанавливать приложения сторонних разработчиков на этапе настройки нового смартфона iPhone или планшета iPad.