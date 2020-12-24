SpaceX показала новое ВИДЕО испытаний прототипа корабля Starship

SpaceX / youtube.com Проблема при посадке была связана с низким давлением в верхнем топливном баке, что привело к нештатной работе двигателей и помешало погасить скорость

SpaceX / youtube.com

Американская космическая компания SpaceX опубликовала на своем YouTube-канале новое видео, на котором запечатлен испытательный полет SN8 - прототипа корабля Starship. Это испытание, состоявшееся в ночь на 10 декабря, в целом прошло по плану, но закончилось мощным взрывом прототипа при посадке.

Напомним, ракета Starship разрабатывается SpaceX в качестве многоразового корабля и второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс. Также модифицированные версии Starship планируется использовать в программе NASA по возвращению американских астронавтов на Луну, а ранее в SpaceX обещали создать на базе Starship пассажирские ракеты для перевозок людей между отдаленными городами.

В отличие от предыдущих прототипов, SN8 был оснащен не одним, а тремя двигателями Raptor, прошедшими перед запуском несколько огневых испытаний. SN8 был запущен со стартовой площадки SpaceX в Бока-Чика (штат Техас). После запуска прототип достиг запланированной высоты в 12,5 километра, отключил двигатели и начал снижение в горизонтальном положении при помощи аэродинамических рулей. Почти перед самой посадкой SN8 снова принял вертикальное положение, но не сел, а взорвалась, врезавшись в посадочную площадку на слишком большой скорости. Это произошло через 6 минут и 42 секунды после старта. Вскоре глава SpaceX Илон Маск сообщил, что проблема при посадке была связана с низким давлением в верхнем топливном баке, что привело к нештатной работе двигателей и помешало погасить скорость.

В новом видео полет SN8 демонстрируется с разных ракурсов, а титры описывают основные этапы полета. В компании также отметили, что предлагаемая схема взлета и посадки позволит будущим кораблям Starship совершать посадку "на Луне, Марсе и не только".

Ранее авариями закончились наземные испытания четырех прототипов Starship. Сейчас компания завершила сборку прототипа SN9 и собирает еще несколько прототипов Starship. Ранее Илон Маск говорил, что компания планирует отправить прототип Starship на орбиту в 2020 году, но теперь первый полноценный запуск финальной версии ракеты предварительно назначен на 2021 год.