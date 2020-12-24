В Сеть утекли данные тысяч водителей "Яндекс.Такси"

В интернете в открытом доступе оказалась база с личными данными таксистов, подключенных к агрегатору "Яндекс.Такси". Об этом сообщает издание Readovka.

База, фрагменты которой продаются в странах ближнего зарубежья, насчитывает свыше 23,4 тыс. строк, содержащих имена водителей, номера их телефонов, а также сведения об их автомобилях и таксопарках, в которых они работают. При этом эксперты по информационной безопасности сообщили, что база была сформирована в 2019 году. Проверка показала, что некоторые из числящихся в ней водителей давно не сотрудничают с "Яндексом".

Отметим, что подобного рода утечки происходят регулярно. Так, в июле на одном из хакерских форумов выставили на продажу архив с базой данных автовладельцев, которая содержала сведения примерно об 1 млн водителей из Москвы из Московской области актуальные на конец прошлого года.

В базе содержались данные о регистрации машин, марках и моделях, а также регистрационные знаки, VIN-коды и номера свидетельства о регистрации и ПТС. Также в ней были имена, телефоны и даты рождения владельцев автомобилей. Эксперты предполагали, что база создавалась для продаж страховых полисов.

В мае стало известно о выставленной в даркнете на продажу за примерно 14 тыс. долларов базе, содержащей 129 млн записей с информацией о транспортных средствах. База включала 83 файла, а ее объем составлял 24 ГБ.

"Открыто распространяемые данные обезличены и содержат только базовую информацию о ТС: тип, марка, модель, дата регистрации, год выпуска, VIN и т.п. Однако в одном из файлов содержится объявление о продаже полной версии базы (в формате SQL-дампа), со всеми персональными данными владельцев ТС, на декабрь 2019 года: ФИО, ИНН, адрес, дата рождения, паспорт и т.п." - рассказывал основатель сервиса поиска утечек DLBI Ашот Оганесян.