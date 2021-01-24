24 января американская космическая компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту сразу 143 спутника, установив новый рекорд по этому показателю - предыдущий рекорд составлял 104 спутника и был установлен индийской ракетой PSLV-XL в 2017 году. Трансляция миссии, Transporter-1 которая стала первой для SpaceX в рамках программы SmallSat Rideshare, велась на YouTube-канале SpaceX.

Ракета-носитель со спутником была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 18 часов ровно по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в пятый раз) прошло штатно, и примерно через 10 минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Через час после запуска вторая ступень ракеты начала постепенно выводить спутники на орбиту, а весь процесс чуть больше получаса. В частности, на орбиту были выведены 48 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) SuperDove компании Planet, 17 спутников связи канадской компании Kepler и 30 спутников различных заказчиков из США и Европы, собранные вместе немецкой компанией Exolaunch, пишет The Verge . Также ракета доставила на орбиту несколько капсул с человеческим прахом - такую услугу предоставляет заказчикам космическая похоронная компания Celestis.

В самом конце миссии на орбиты были выведены 10 спутников разрабатываемой SpaceX системы спутникового интернета Starlink. Это первые аппараты из более чем 1 тыс. запущенных спутников Starlink, которые были выведены на так называемую полярную орбиту. Отметим также, что для вывода 13 аппаратов SpaceX впервые использовала третью ступень SHERPA-FX, разработанную компанией Spaceflight. В этот раз диспенсер был использован в версии без собственных двигателей, но в дальнейшем планируется использовать версии с двигателями, что превратит SHERPA-FX в полноценную третью ступень ракеты.

Deployment of 10 Starlink satellites confirmed — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Программа SmallSat Rideshare позволяет организациям и компаниям, которые желают запустить небольшой спутник, существенно сэкономить на его выводе на орбиту. Обычно для таких запусков могут использоваться ракеты легкого класса, способные выводить на орбиту небольшую нагрузку (например, ракета-носитель Electron), либо тяжелые ракеты, которые могут выводить на орбиту небольшие спутники в качестве дополнительной нагрузки в ходе миссий по выводу более крупных аппаратов. В SpaceX ранее решили создать программу для вывода небольших спутников, которая позволяла бы различным заказчикам "бронировать места" на Falcon 9 и оплачивать небольшую долю стоимости запуска ракеты-носителя: стартовая стоимость запуска для заказчика составляет 1 млн долларов США.