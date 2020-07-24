Носимые устройства Garmin вышли из строя из-за атаковавшего компанию вируса Также атака затронула Garmin Connect - сервис компании, с помощью которого спортсмены синхронизируют данные об активности
 
 
 
Носимые устройства Garmin вышли из строя из-за атаковавшего компанию вируса
olegbreslavtsev / DepositPhotos
 
 
 
Также атака затронула Garmin Connect - сервис компании, с помощью которого спортсмены синхронизируют данные об активности
dennizn / DepositPhotos

Смарт-часы и другие носимые устройства компании Garmin прекратили нормально функционировать из-за атаки вируса вымогателя на системы компании. Об этом пишет издание ZDNet.

По словам сотрудников Garmin, вирус WastedLocker зашифровал внутреннюю сеть компании и некоторые производственные системы, что привело к отключению внутренних сервисов, колл-центра и даже остановке производства. Также атака затронула Garmin Connect - сервис компании, с помощью которого спортсмены синхронизируют данные об активности. Теперь они рискуют потерять всю выгруженную ранее статистику, пишет TJ.

Ожидается, что ликвидация последствий атаки займет немало времени. Официально в Garmin сообщили только о технических проблемах, а в разговоре с журналистами представитель компании не признал, что к сбою привела хакерская атака. О том, что системы заблокировал именно вирус WastedLocker, написали в соцсетях некоторые сотрудники Garmin.

В конце июня в компании Symantec рассказали об особенностях этого вируса. Он блокирует работу серверов и требует выкуп за их разблокировку в размере от 0,5 до 10 млн долларов. Подтверждены попытки атак на 31 компанию, 8 из них входят в список 500 крупнейших коммерческих компаний США. В числе атакованных значатся 5 производственных, 4 IT-компании и несколько СМИ.

Эксперты считают, что за вирусом WastedLocker стоит российская хакерская группировка Evil Corp. В США объявлены в розыск двое граждан России, обвиняемые в причастности к деятельности этой группировки. Один из них - Максим Якубец, за информацию о котором обещана награда в 5 млн долларов. Утверждается, что он занимался хакерской деятельностью не только для личного обогащения, но и в интересах ФСБ. В конце прошлого года сообщалось, что Максим Якубец в 2017 году женился на дочери бывшего офицера спецназа ФСБ "Вымпел" Эдуарда Бендерского, руководителя одноименного объединения частных охранных предприятий и благотворительного фонда.