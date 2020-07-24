Носимые устройства Garmin вышли из строя из-за атаковавшего компанию вируса

olegbreslavtsev / DepositPhotos Также атака затронула Garmin Connect - сервис компании, с помощью которого спортсмены синхронизируют данные об активности

dennizn / DepositPhotos

Смарт-часы и другие носимые устройства компании Garmin прекратили нормально функционировать из-за атаки вируса вымогателя на системы компании. Об этом пишет издание ZDNet.

По словам сотрудников Garmin, вирус WastedLocker зашифровал внутреннюю сеть компании и некоторые производственные системы, что привело к отключению внутренних сервисов, колл-центра и даже остановке производства. Также атака затронула Garmin Connect - сервис компании, с помощью которого спортсмены синхронизируют данные об активности. Теперь они рискуют потерять всю выгруженную ранее статистику, пишет TJ.

Ожидается, что ликвидация последствий атаки займет немало времени. Официально в Garmin сообщили только о технических проблемах, а в разговоре с журналистами представитель компании не признал, что к сбою привела хакерская атака. О том, что системы заблокировал именно вирус WastedLocker, написали в соцсетях некоторые сотрудники Garmin.

This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience. (2/2)— Garmin (@Garmin) July 23, 2020

В конце июня в компании Symantec рассказали об особенностях этого вируса. Он блокирует работу серверов и требует выкуп за их разблокировку в размере от 0,5 до 10 млн долларов. Подтверждены попытки атак на 31 компанию, 8 из них входят в список 500 крупнейших коммерческих компаний США. В числе атакованных значатся 5 производственных, 4 IT-компании и несколько СМИ.

Эксперты считают, что за вирусом WastedLocker стоит российская хакерская группировка Evil Corp. В США объявлены в розыск двое граждан России, обвиняемые в причастности к деятельности этой группировки. Один из них - Максим Якубец, за информацию о котором обещана награда в 5 млн долларов. Утверждается, что он занимался хакерской деятельностью не только для личного обогащения, но и в интересах ФСБ. В конце прошлого года сообщалось, что Максим Якубец в 2017 году женился на дочери бывшего офицера спецназа ФСБ "Вымпел" Эдуарда Бендерского, руководителя одноименного объединения частных охранных предприятий и благотворительного фонда.