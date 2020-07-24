Компания Corning представила седьмое поколение защитного стекла для смартфонов и других мобильных устройств. Новинка, пришедшая на смену Gorilla Glass 6, получила название Gorilla Glass Victus.

В компании утверждают, что тестовые образцы смартфонов со стеклом Gorilla Glass Victus успешно выдерживали падение на твердую поверхность с высоты до 2 метров и 20 повторных падений с высоты в 1 метр. Также разработчикам удалось вдвое улучшить устойчивость нового стекла к царапинам по сравнению со стеклом прошлого поколения. Как отмечает The Verge, это можно назвать серьезным прорывом, поскольку устойчивость стекла Gorilla Glass к царапинам практически не менялась со времен появления Gorilla Glass 3 в 2014 году.

Подготовленный в Corning видеоролик о Gorilla Glass Victus призван доказать превосходство новинки над защитными стеклами других производителей.

Как напоминает 3DNews, устройства с дисплеем, защищенным Corning Gorilla Glass 6, выдерживали падения без повреждения экрана с высоты 1,6 метра, а со стеклом Gorilla Glass 5 - с высоты 1,2 метра.

В Corning объявили, что первой компанией, смартфоны которой получат стекло Gorilla Glass Victus, станет Samsung. Скорее всего, таким стеклом оснастили флагманский аппарат Galaxy Note 20, презентация которого пройдет 5 августа. Скорее всего, стекло Victus получат и новые смартфоны iPhone компании Apple.

При этом в Corning отметили, что новое стекло не гарантирует полной сохранности смартфонов - появление трещин и царапин на нем возможно, хотя улучшенные характеристики снижают такую вероятность.