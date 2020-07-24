В Роскосмосе рассказали о проблемах при стыковке корабля "Прогресс МС-15" с МКС

Во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с Международной космической станцией (МКС), которая была осуществлена вечером 24 июля, произошло отклонение корабля от мишени на стыковочном узле станции. Сообщение об этом появилось 24 июля в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

Речь идет о мишени, за которой следит видеометр корабля, определяющий взаимное положение и относительные скорости корабля и станции. Эти данные передаются в бортовую систему управления для выполнения автоматической стыковки, уточняет РБК.

При этом в сообщении Роскосмоса подчеркивается, что отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного в технической документации на систему сближения. В связи с этим переходить в ручной режим управления стыковкой не потребовалось и процесс завершился в автоматическом режиме.

"В настоящее время специалисты РКК "Энергия" проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения", - добавили в Роскосмосе.

О стыковке грузового корабля #ПрогрессМС15 с МКС:



При осуществлении стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" действительно наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени. Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем МКС pic.twitter.com/ErGQTOktaK— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 24, 2020

Корабль "Прогресс МС-15" был запущен к МКС накануне и добрался до станции за три с небольшим часа. Он доставил на орбиту свыше 2,5 тонны припасов, включая компоненты топлива, кислород, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для членов экипажа станции. На борту корабля также находится оборудование для проведения ряда научных экспериментов.