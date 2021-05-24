Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

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Представление об отечественной космонавтике в обществе изменится в ближайшие два-три года, отрасль ожидают "инженерные чудеса". Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на международной технологической конференции Startup Village.

"С 2023 года Роскосмос волнообразно переходит к новой космической технике: мы запускаем ракету "Союз-5", начинает летать водородная "Ангара" и другие. Появляются те самые инженерные чудеса, которых так не хватает иногда в текущей жизни. В ближайшие два-три года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике", - заявил Рогозин (цитата по ТАСС).

Глава госкорпорации полагает, что в результате люди начнут носить футболки с логотипом Роскосмоса, а не NASA.

Также Дмитрий Рогозин прокомментировал свежее выступление главы американской компании SpaceX на форуме "Новое знание". "Я с одной стороны с уважением отношусь к решению организаторов [пригласить Маска], сожалею, что мало российских разработчиков было представлено", - сказал Рогозин, подчеркнув, что с уважением относится к Маску. "У нас нет таких людей, которые, как Илон Маск, который такой космический капиталист, но у нас есть талантливые инженеры, конструкторы, мы хотим, чтобы страна их тоже знала", - отметил он.

Напомним, Маск в своем выступлении заявил, что в будущем ракеты останутся единственным транспортным средством, не использующим электричество для движения. "Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты", - заявил Маск.

Отвечая на вопрос об освоении космоса, Маск сказал, что человечество может выбраться за пределы Солнечной системы. "Самый эффективный способ это делать - с помощью законов физики, использовать антиматерию, чтобы развить скорость в 10-20% скорости света. Тогда можно будет совершить большой прыжок за пределы Солнечной системы, как в "Интерстелларе", - считает предприниматель. Глава SpaceX также не исключил возможность существования внеземной жизни и призвал создать базу на Луне и город на Марсе.