Правительство планирует подготовить законопроект, который осложнит госзаказчикам закупку зарубежного ПО и оборудования. О планах подготовки документа к осени рассказал "Коммерсанту" директор "Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья Массух.

Напомним, сейчас при закупке программного обеспечения для госнужд заказчик обязан отдавать приоритет российским разработкам, включенным в реестр отечественного софта. Исключение составляют случаи, когда отечественное ПО с необходимыми характеристиками в России отсутствует. Ранее это требование касалось только госорганов, но в конце 2018 года госкомпании также обязали перейти на российский софт.

Внесение изменений в "процедуры согласования закупки зарубежного ПО и оборудования, а также ответственность органов власти и отдельных видов юридических лиц за ее нарушение" предусмотрены вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли, который уже несколько месяцев находится на согласовании в правительстве. По словам Массуха, новый законопроект предусматривает обязательную процедуру рассмотрения предоставленных заказчиками обоснований невозможности закупки российских решений. Анализировать их мог бы экспертный совет при правительстве, а по тендерам дороже 1 млрд рублей - специальная комиссия для контроля и анализа госзакупок в области ПО и электроники, считает Массух.

"Мы выявили, что в различных регионах страны эти обоснования одинаковы вплоть до орфографических ошибок, что может говорить об участи зарубежных вендоров в подготовке таких обоснований", - пояснил он необходимость изменений законодательства в сфере закупок.

Гендиректор компании "Новые облачные технологии" (разрабатывает офисный пакет "МойОфис") Дмитрий Комиссаров сообщил, что заказчики обычно записывают в техзадании заведомо невыполнимые для отечественного ПО требования, что позволяет им закупать импортное ПО и оборудование в соответствии с законом. В свою очередь заместитель гендиректора компании Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов заявил, что обоснования заказчиков в таких тендерах имеют практическую аргументацию. "Полный переход на отечественное ПО и оборудование для компаний по многим причинам до сих пор невыполним", - считает Шолохов.

По мнению гендиректора разработчика пакета "Р7-Офис" Наталии Агафоновой, создание комиссий для оценки IT-закупок лишь создаст дополнительные трудности. Она отметила, что если компания исполняет поэтапный план перехода на отечественное ПО, то в процессе у нее может возникнуть потребность в зарубежном софте и оборудовании на определенный срок и ограниченное количество рабочих мест. Если же у компании нет плана импортозамещения с четкими сроками или она не исполняется, то это должно быть однозначным основанием для отказа в закупке иностранного ПО.