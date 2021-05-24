Космоплан VSS Unity американской компании Virgin Galactic 22 мая совершил третий суборбитальный полет, который стал первым полетом за более чем два года. В этот раз корабль, который разрабатывается для космического туризма, взлетел и вернулся на космодром Америка в штате Нью-Мексико.

Напомним, Virgin Galactic разрабатывает космопланы для коротких суборбитальных полетов уже около 20 лет. Так, прототип космоплана SpaceShipOne совершил первый полет в 2003 году, а корабль SpaceShipTwo (VSS Enterprise) поднялся в воздух в 2010 году, а спустя четыре года разбился во время очередных летных испытаний. В 2018 году космоплан SpaceShipTwo (VSS Unity) достиг высоты 82,7 километра, превысив отметку в 80 километров, которую в Virgin Galactic вслед за американскими военными считают границей космоса. При этом так называемая линия Кармана, которую считают границей космоса ученые, находится на высоте 100 километров.

Очередной полет стал первым в серии из четырех суборбитальных полетов, которые космоплан должен совершить в ближайшие месяцы. В этот раз корабль с двумя пилотами достиг высоты 89,2 километра после отделения от самолета-носителя WhiteKnightTwo, а затем вернулся на Землю. Ожидается, что в ходе второго полета на борту VSS Unity помимо двух пилотов будут четыре сотрудника компании, а в третьем полете должен участвовать основатель компании Ричард Брэнсон, пишет N+1 .

Корабль SpaceShipTwo рассчитан на перевозку шести пассажиров, а в состав его экипажа входят два пилота. Первый испытательный полет с пассажиром корабль VSS Unity совершил в начале 2019 года. Тогда на борту находилась специалист Virgin Galactic по работе с космическими туристами Бет Мозес.

Компания рассчитывает начать коммерческие полеты в следующем году. Во время таких полетов, как и во время испытаний, самолет-носитель будет поднимать космопланы на 15 километров, а после сброса космопланы будут продолжать полет при помощи собственных двигателей и смогут самостоятельно приземляться на космодроме компании. Заявленная стоимость такого полета на человека составляет 250 тыс. долларов.