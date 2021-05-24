Космоплан VSS Unity американской компании Virgin Galactic 22 мая совершил третий суборбитальный полет, который стал первым полетом за более чем два года. В этот раз корабль, который разрабатывается для космического туризма, взлетел и вернулся на космодром Америка в штате Нью-Мексико.
Напомним, Virgin Galactic разрабатывает космопланы для коротких суборбитальных полетов уже около 20 лет. Так, прототип космоплана SpaceShipOne совершил первый полет в 2003 году, а корабль SpaceShipTwo (VSS Enterprise) поднялся в воздух в 2010 году, а спустя четыре года разбился во время очередных летных испытаний. В 2018 году космоплан SpaceShipTwo (VSS Unity) достиг высоты 82,7 километра, превысив отметку в 80 километров, которую в Virgin Galactic вслед за американскими военными считают границей космоса. При этом так называемая линия Кармана, которую считают границей космоса ученые, находится на высоте 100 километров.
Очередной полет стал первым в серии из четырех суборбитальных полетов, которые космоплан должен совершить в ближайшие месяцы. В этот раз корабль с двумя пилотами достиг высоты 89,2 километра после отделения от самолета-носителя WhiteKnightTwo, а затем вернулся на Землю. Ожидается, что в ходе второго полета на борту VSS Unity помимо двух пилотов будут четыре сотрудника компании, а в третьем полете должен участвовать основатель компании Ричард Брэнсон, пишет N+1.
Корабль SpaceShipTwo рассчитан на перевозку шести пассажиров, а в состав его экипажа входят два пилота. Первый испытательный полет с пассажиром корабль VSS Unity совершил в начале 2019 года. Тогда на борту находилась специалист Virgin Galactic по работе с космическими туристами Бет Мозес.
Компания рассчитывает начать коммерческие полеты в следующем году. Во время таких полетов, как и во время испытаний, самолет-носитель будет поднимать космопланы на 15 километров, а после сброса космопланы будут продолжать полет при помощи собственных двигателей и смогут самостоятельно приземляться на космодроме компании. Заявленная стоимость такого полета на человека составляет 250 тыс. долларов.
30 марта 2021 года Virgin Galactic представила первый космоплан проекта SpaceShip 3. Первый корабль этого проекта получил название VSS Imagine, и пока проходит наземные испытания. SpaceShip 3 не имеет значительных технических отличий от SpaceShipTwo. Среди нововведений в компании упомянули зеркальное покрытие, которое будет доставлять эстетическое удовольствие и защищать планер от нагрева. Кроме того, бортовое оборудование VSS Imagine выполнено по модульному принципу, что должно облегчить техническое обслуживание и ремонт космоплана.