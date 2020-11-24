Китайское национальное космическое управление (CNSA) 23 ноября осуществило успешный запуск лунной миссии "Чанъэ-5", целью которой является доставка на Землю образцов сравнительно молодого лунного грунта. Трансляция запуска велась на YouTube.

Как сообщает агентство Xinhua, тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с аппаратом "Чанъэ-5" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 23 часа 30 минут по московскому времени (24 ноября в 4 часа 30 минут по местному времени).

LAUNCH! China's Long March 5 HLV launches with the Chang'e 5 lunar sample return mission.



Livestream:https://t.co/NFtlweSInw pic.twitter.com/vCgyQwf6GU— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) November 23, 2020

"Чанъэ-5" включает в себя четыре модуля: орбитальный, посадочный и возвращаемый модуль, а также капсулу для образцов грунта. План миссии предусматривает, что после выхода на лунную орбиту модули отделятся друг от друга (орбитальный модуль и капсула для образцов останутся на орбите) и возвращаемый и спускаемый модуль, оснащенный камерами, научной аппаратурой, буром и манипулятором для взятия грунта, совершат посадку на поверхности Луны. После взятия образцов общей массой около двух килограммов возвращаемый модуль взлетит с Луны, совершит стыковку с орбитальным модулем и поместит образцы в капсулу. Затем орбитальный модуль отправится в обратный путь - приблизившись к Земле, он сбросит капсулу, которая должна приземлиться на территории Внутренней Монголии. Ожидается, что капсула вернется на Землю 16-17 декабря.

Местом посадки для "Чанъэ-5" был выбран участок, вблизи 70-километрового вулкана Пик Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны. Предполагается, что там аппарат сможет собрать образцы грунта возрастом всего 1,2 млрд лет, что намного моложе образцов, доставленных на Землю астронавтами в ходе программы "Аполлон". Это позволит узнать больше об эволюции и происхождении Луны и Земли, пишет N+1.

В случае успешного завершения миссии Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта. При этом в последний раз лунный грунт был доставлен на Землю в 1976 году.

Напомним, в сентябре этого года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предложило американским и другим частным компаниям за вознаграждение принять участие в конкурсе на забор реголита (лунного грунта) с поверхности Луны и доставку его на Землю.

Компаниям, которые захотят участвовать в программе, потребуется отправить на Луну посадочный модуль, который сможет собрать небольшое количество образцов грунта и пород, а затем доставить их на Землю. После получения образцов и доказательств осуществления лунной миссии в NASA заплатят за них от 15 до 25 тыс. долларов.В сообщении уточняется, что осуществить полеты к Луне за грунтом частные компании могут до 2024 года, когда США планируют отправить на Луну пилотируемую миссию в рамках программы Artemis.

NASA обещает выплачивать 10% вознаграждения при вхождении компании в состав участников конкурса, еще 10% после запуска аппарата, предназначенного для сбора реголита, и 80% после успешного выполнения задачи.

В прошлом году свои посадочные модули на Луну отправили частная израильская компания SpaceIL и Индия. Оба аппарата потерпели крушение при посадке. Успех сопутствовал лишь китайскому аппарату "Чанъэ-4", который совершил посадку на обратной стороне Луны.