e.a.nekrasov / DepositPhotos Столичная мэрия заказала разработку системы, которая будет собирать детальный "цифровой профиль" пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и на "городских объектах"

e.a.nekrasov / DepositPhotos

Столичная мэрия заказала разработку системы, которая будет собирать детальный "цифровой профиль" пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и на "городских объектах". Об этом сообщает издание "Открытые медиа" со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Из материалов следует, что профиль каждого пользователя будет содержать сведения о различных задолженностях и штрафах, информацию о проездном документе и социальной карте. Эту информацию алгоритмы смогут сопоставлять с данными о подключении устройств пользователей к общественным точкам Wi-Fi и геолокационными данными от операторов связи. Анализ позволит отслеживать соблюдение "территориальных запретов" и "медицинские нарушения", а также учитывать данные соцопросов в разрезе отдельных районов города. Также система позволит отслеживать "лояльность" и участие пользователей в различных событиях. Значение термина "лояльность" в контексте закупки в документах не приводится.

Закупку Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) объявил 20 ноября. В материалах уточняется, что речь идет о развитии "информационной системы мониторинга и анализа интернет-активности", ("ИС СТАТС"), в 2020-21 годах. Заявленная начальная цена контракта составляет 280 млн рублей.

Разработка системы СТАТС началась в 2017 году, и с тех пор на нее потратили 150 млн рублей. Система уже позволяет собирать различные данные и составлять профили пользователей, учитывая их пол, возраст, уровень дохода и связи с другими пользователями. Так, система может объединить в группу членов семьи, а также идентифицировать пользователей по цифровому отпечатку. В документах свежей закупки говорится, что в системе должны появиться "инструменты непрерывного мониторинга активности пользователей на территориях и объектах города Москвы". Обновленная система должна поддерживать разработку "профилей активности по направлениям деятельности", "оперативное выявление возникающих трендов", "получение детальной аналитики и интегральных показателей по различным сферам деятельности пользователей" и "возможность оперативного реагирования на изменения ситуации в городе".

В документах подчеркивается, что собираемые данные будут носить обезличенный характер - они будут привязаны к идентификаторам профилей, которые не позволяют определить имя пользователя.

Пользователями системы являются сотрудники аппарата мэрии Москвы. После модернизации они смогут выбирать и сегментировать данные по группам и категориям граждан, типам обращений, а также "признакам степени лояльности". Им также будет доступна панель с картой города и всеми доступными данными с возможностью масштабирования и отображения данных вокруг отдельного городского объекта или района.

"Это единая система слежки за москвичами, централизация всех данных о нас", - прокомментировал закупку технический директор организации "Роскомсвобода" Станислав Шакиров. По его словам, власти будут пытаться строить цифровой профиль граждан "вплоть до того, у кого какая домашняя станция, рабочая станция, как часто заходим в метро, где часто бываем, в какие бары ходим и так далее". С одной стороны, на основе этих данных власти смогут эффективнее проектировать городскую инфраструктуру, однако в систему заложены и механизмы слежки за горожанами.

"Я почти уверен, что информация в этой системе будет персонализирована вплоть до каждого гражданина, и, скорее всего, это можно будет в какой-то момент купить на чёрном рынке, как сейчас можно купить информацию с камер видеонаблюдения с автоматическим распознаванием лиц", - заявил Шакиров.

В свою очередь директор Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев, затруднился представить конкретные сценарии использования такой системы по описанию в документах. основе закупочных материалов сложно. "Но, если будет можно что-то из этой системы извлечь, это будет делаться в ситуации, когда к этому будет политическая или иная необходимость. Подход такой: мы хотим собрать все, что можно, и иметь возможность оттуда выдергивать в нужный момент, что нам понадобится", - отметил он.

Напомним, что в Китае уже несколько лет действует система "социального рейтинга", которая следит за гражданами и оценивает их поведение. Лицам с низким рейтингом могут отказывать в предоставлении различных услуг.