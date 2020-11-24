Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, который составляет агентство Bloomberg.

В настоящее время состояние Маска оценивается примерно в 128 млрд долларов - за последний год оно выросло сразу на 100 млрд долларов. На первом месте рейтинга по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос (182 млрд долларов), а на третьей строчке - потерявший одну позицию сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого составляет 128 млрд долларов, как и у Маска, хотя еще недавно Гейтс опережал Маска в этом списке.

Как напоминает The Verge, в январе этого года Илон Маск находился только на 35-й строчке рейтинга Bloomberg, но всего за несколько месяцев его состояние выросло в несколько раз. В основном Маск увеличил свое богатство за счет акций Tesla, которые стремительно выросли в цене: год назад капитализация компании, выпускающей электрокары, составляла менее 100 млрд долларов, а сейчас этот показатель приближается к 500 млрд долларов. По оценке Bloomberg, на акции Tesla приходится три четвери состояния Маска.

В этом году Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире, несмотря на скромные объемы производства на фоне других компаний. Так, по итогам этого года Tesla рассчитывает выпустить 500 тыс. машин, тогда как объемы производства автомобилей Toyota составят около 10 млн штук.

Напомним, что Билл Гейтс в течение многих лет возглавлял список богатейших людей мира, пока в 2017 году его не потеснил Джефф Безос. Не исключено, что основатель Microsoft сохранил бы свои позиции, если бы тратил меньше денег на благотворительность: с 2006 года основанный им его супругой фонд потратил на различные благотворительные инициативы более 27 млрд долларов.

В этом году Маск и Гейтс дважды вступали в заочные дискуссии. В сентябре Маск заявил, что Билл Гейтс "не имеет понятия" о перспективах электрических грузовиков. Так предприниматель отреагировал на слова Гейтса о том, что электрические грузовики, корабли и пассажирские самолеты "вероятно никогда" не станут утилитарными. До этого Гейтс заявил, что Маску не следует делать прогнозы в сфера, в которых он не разбирается. Поводом для этих слов послужило скептическое отношение Маска к пандемии коронавируса.