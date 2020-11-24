Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский 24 ноября внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах для операторов связи, которые не применили оборудование для устойчивой работы интернета на территории страны. Установка такого оборудования на сетях операторов предусмотрена законом о суверенном Рунете.

Предложенные депутатами поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) гласят, что нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора "технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей". Повторное нарушение грозит штрафами в 30-50 тыс., 60-100 тыс. и 0,6-1 млн рублей соответственно. Кроме того, в случае выявления нарушений Роскомнадзор может приостановить действие лицензии оператора на срок до 90 дней, передает ТАСС.

Закон о суверенном Рунете, наделяющий Роскомнадзор широкими полномочиями, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Согласно закону, ведомство отвечает за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет". При возникновении угроз стабильной работе интернета в стране Роскомнадзор может осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Документ гласит, что операторы связи должны обеспечивать установку в своей сети технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) устойчивости, безопасности и целостности функционирования в России интернета. Речь идет об оборудовании для фильтрации трафика с использованием технологии DPI, которое может быть использовано для более надежной блокировки запрещенных сайтов.

"Одна из основных целей закона - обеспечение стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Чтобы обеспечить устойчивость российского сегмента сети Интернет, операторы должны предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций на сетях связи. Отказ от предоставления одним оператором может поставить под угрозу связность сети в целом", - прокомментировали в Роскомнадзоре внесение в Госдуму законопроекта о штрафах для операторов.

Еще одной целью закона о суверенном Рунете в ведомстве назвали защиту граждан от информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Отметим, что в июле этого года стало известно, что почти 600 млн рублей, выделенные из бюджета на создание в рамках закона о суверенном Рунете информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования не помогли реализовать проект в установленные сроки. "Роскомнадзором (РКН) не обеспечено в срок введение в эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования", - говорилось в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов в Роскомнадзоре.

В материалах уточнялось, что создание Центра мониторинга предусмотрено федеральным проектом "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика". На это Роскомнадзор в прошлом году предоставил субсидию в 597 млн рублей подведомственному ФГУП ГРЧЦ ("Главный радиочастотный центр"). На 31 декабря 2019 года из этих денег было потрачено почти 589 млн рублей. Однако в отчете Роскомнадзора говорится, что на 1 января 2020 года по результату "Создание Центра мониторинга" из 28 контрольных точек были не исполнены шесть. Сроки исполнения проекта были перенесены на 2020 год. Также аудиторы выяснили, что при выделении субсидии Роскомнадзор установил нулевой показатель ее результативности, хотя этот противоречит установленным правилам.

В 2020 и 2021 году на создание Центра и обеспечение его работы планировалось выделить 699 млн и 546 млн рублей соответственно. Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров обещал, что Центр мониторинга будет создан в 2019 году. Этот проект он называл "главной задачей Роскомнадзора в сфере связи на 2019 год".