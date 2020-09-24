Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), которая отвечает за распределение частот в России на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выделении компании "Эппл Рус" (российская "дочка" Apple) диапазона радиочастот 6240-8236,8 МГц "для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными средствами различного назначения". Об этом пишет РБК со ссылкой на проект решения ГКРЧ.

Указанный диапазон используется для работы изначально военной технологии передачи данных Ultra WideBand (UWB), которая существует уже несколько десятилетий и была внедрена в смартфоны iPhone 11. В России эта технология, которая может заменить технологию Bluetooth, превосходя ее по ряду параметров, не используется из-за наложенных ГКРЧ ограничений. По данным СМИ, технология, которую Apple внедряет в свои новые устройства, также недоступна в Иране, Индонезии и Аргентине.

О том, что Apple подала в ГКРЧ заявку на частоты в диапазоне 6 ГГц, стало известно в конце прошлого года, но этот вопрос не попал в повестку декабрьского заседания комиссии. По данным газеты Известия, против выделения компании частот выступили Роскомнадзор и Минкомсвязи (Минцифры). Представитель министерства утверждал, что чип U1, который используется в последних моделях iPhone, несовместим с действующими средствами связи, и для внедрения технологии требуются дополнительные исследования. В связи с этим теперь Apple обратилась с просьбой выделить частоты не для коммерческого использования, а для тестирования.

В проекте решения ГКРЧ говорится, что Роскомнадзор и ФСО дали положительные заключения по новой заявки. Согласиться на выделение частот должно также Минобороны. По словам источника РБК, ведомство должно высказать свою позицию по заявке на согласительном совещании, которое пройдет перед заседанием.

Еще один собеседник РБК назвал такую заявку стандартным шагом, который позволит открыть полосу частот для устройств малого радиуса действия. Он добавил, что в соседней полосе частот с той, которую запрашивает Apple, сейчас есть планы по развитию шлемов виртуальной реальности, что также может повлиять на решение по заявке компании.