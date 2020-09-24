Ряд оппонентов компании Apple из числа выступающих за изменение правил работы магазина приложений App Store основал коалицию для отстаивания интересов разработчиков. В объединение под названием Coalition for App Fairness вошли компании Epic Games, Spotify, Basecamp, Match Group, Tile, Blix, Deezer и другие разработчики.

Ранее большинство основателей коалиции уже конфликтовали с Apple, а некоторые компании ведут тяжбы в настоящее время. Так, Epic Games судится с Apple в связи с удалением из App Store игры Fortnite после появления в ней функции внутренних платежей в обход Apple. Spotify также регулярно критикует Apple, а в Еврокомиссия начала расследование в отношении App Store на основании жалобы музыкального сервиса.

Коалиция призвала других разработчиков, недовольных правилами App Store, присоединиться к организации. Также Coalition for App Fairness обещает поддержку небольшим разработчикам, которые не имеют ресурсов для противодействия Apple.

"Мы присоединяемся к коалиции, чтобы защитить фундаментальные права разработчиков создавать приложения и вести дела напрямую со своими клиентами", - заявил основатель и глава Epic Games Тим Суини.

Коалиция назвала три основных претензии к Apple: комиссия App Store в размере 30%, отсутствие альтернатив распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также использование компанией контроля над iOS для продвижения собственных сервисов, пишет TJ.

Участники коалиции также предложили Apple и другим владельцам магазинов приложений принять общий свод правил, чтобы разработчики не были вынуждены платить "несправедливые, необоснованные или дискриминационные сборы", а также имели такой же доступ к технической информации, что и владелец платформы.

???????????? ???????????? ????????????????? Massive app store taxes cut into developer profits and reduce mobile users' purchasing power.



It's time to put an end to unreasonable fees that put businesses at a competitive disadvantage and drive up prices for consumers: https://t.co/w2FKEpZ2t8 pic.twitter.com/toHeyYwtAk— Coalition for App Fairness (@appfairness) September 24, 2020

The Verge отмечает, что свежесозданная организация рассчитывает стать влиятельной силой за счет объединения недовольных разработчиков. Однако все козыри в этом споре останутся у Apple, поскольку приложения участвующих в коалиции компаний по-прежнему размещены в App Store, и их создатели перечисляют App Store предусмотренную правилами магазина комиссию.