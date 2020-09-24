 

Coalition for App Fairness

Ряд оппонентов компании Apple из числа выступающих за изменение правил работы магазина приложений App Store основал коалицию для отстаивания интересов разработчиков. В объединение под названием Coalition for App Fairness вошли компании Epic Games, Spotify, Basecamp, Match Group, Tile, Blix, Deezer и другие разработчики.

Ранее большинство основателей коалиции уже конфликтовали с Apple, а некоторые компании ведут тяжбы в настоящее время. Так, Epic Games судится с Apple в связи с удалением из App Store игры Fortnite после появления в ней функции внутренних платежей в обход Apple. Spotify также регулярно критикует Apple, а в Еврокомиссия начала расследование в отношении App Store на основании жалобы музыкального сервиса.

Коалиция призвала других разработчиков, недовольных правилами App Store, присоединиться к организации. Также Coalition for App Fairness обещает поддержку небольшим разработчикам, которые не имеют ресурсов для противодействия Apple.

"Мы присоединяемся к коалиции, чтобы защитить фундаментальные права разработчиков создавать приложения и вести дела напрямую со своими клиентами", - заявил основатель и глава Epic Games Тим Суини.

Коалиция назвала три основных претензии к Apple: комиссия App Store в размере 30%, отсутствие альтернатив распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также использование компанией контроля над iOS для продвижения собственных сервисов, пишет TJ.

Участники коалиции также предложили Apple и другим владельцам магазинов приложений принять общий свод правил, чтобы разработчики не были вынуждены платить "несправедливые, необоснованные или дискриминационные сборы", а также имели такой же доступ к технической информации, что и владелец платформы.

The Verge отмечает, что свежесозданная организация рассчитывает стать влиятельной силой за счет объединения недовольных разработчиков. Однако все козыри в этом споре останутся у Apple, поскольку приложения участвующих в коалиции компаний по-прежнему размещены в App Store, и их создатели перечисляют App Store предусмотренную правилами магазина комиссию.