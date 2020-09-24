Минкомсвязь России в Твиттере Минцифры России приняло решение отказаться от проекта по обеспечению российских чиновников защищенными смартфонами. Вместо этого ведомство планирует обеспечить планшетами российских учителей. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2020)

Минкомсвязь России в Твиттере

Минцифры России приняло решение отказаться от проекта по обеспечению российских чиновников защищенными смартфонами. Вместо этого ведомство планирует обеспечить планшетами российских учителей. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2020).

"Это один из проектов, где мы провели тотальную ревизию. Зачем чиновнику защищенный смартфон - для безопасности коммуникаций. Мы считаем, что эти задачи можно решить другими, более дешевыми способами, чем каждому чиновнику раздать смартфон", - приводит слова Шадаева CNews.

Шадаев отметил, что нужда учителей в мобильных устройствах проявилась на фоне пандемии коронавируса, из-за которой школы на длительный срок перешли на дистанционное обучение.

"Мы считаем, что учителям надо дать планшеты - всем. Это один из приоритетов новой программы, когда у каждого учителя появится планшет, на котором он сможет вести электронный журнал, выводить контент, работая в классе, отмечать успеваемость, коммуницировать с родителями", - заявил министр, уточнив, что планшеты должны получить все учителя средней школы - с 4-5 класса, а первые устройства будут переданы в школы в следующем году.

Шадаев не уточнил, какие характеристики будут иметь планшеты для учителей, и кто займется их выпуском. Также он не сказал, на какой ОС будут работать устройства, но, вероятно, это будет мобильная ОС "Аврора" (бывшая Sailfish), на которую чиновники возлагают большие надежды.

Напомним, ОС Sailfish была разработана финской компанией Jolla, созданной выходцами из Nokia. В 2015 году стало известно, что совладельцем Jolla стал основатель группы ЕСН Григорий Березкин, а связанная с ним компания "Открытая мобильная платформа" занялась разработкой российской версии мобильной ОС. В марте 2018 года "Ростелеком" заключил договор о покупке 75% компаний ОМП и "Вотрон" (также занимается разработкой отечественной версии Sailfish). Sailfish Mobile OS RUS стала первой мобильной ОС в реестре отечественного софта, которому госкомпании должны отдавать приоритет при госзакупках. Кроме того, ОМП сообщала, что ее OC успешно прошла сертификацию ФСБ на соответствие базовым требованиям по защите данных.

В феврале 2019 года ОС Sailfish переименовали в "Аврору". В июне стало известно, что "Ростелеком" списал треть инвестиций в "Аврору": разработчики ОС были куплены за 3,4 млрд рублей, а на конец 2018 года эти инвестиции обесценились на 1,2 млрд рублей, которые и были списаны. По итогам 2019 года оператор списал на убытки уже 2,3 млрд рублей инвестиций в проект. Главным недостатком "Авроры" является малое количество приложений для этой платформы.

В июле этого года в Минцифры предложили направить на развитие мобильной ОС "Аврора" 8,2 млрд рублей в течение ближайших четырех лет.

Крупнейшим проектом по использованию гаджетов с предустановленной "Авророй" является всероссийская перепись населения, которая должна была состояться осенью этого года, но из-за пандемии коронавируса была отложена год. В июле 2020 года российские производители радиоэлектронной продукции ООО "Производственная компания "Аквариус" и ООО "БайтЭрг" сообщили о начале выпуска планшетов с "Авророй" для проведения переписи. Производство 360 тыс. устройств обойдется в 7,2 млрд рублей.

В мае 2018 года глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что российские чиновники в 2019 году могут перейти на смартфоны, работающие под управлением OC Sailfish. В августе 2018 года сообщалось, что поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с Sailfish может обойтись в 160,2 млрд рублей.

Оператор планировал перевести в 2019 году на такие смартфоны первые 300 тыс. сотрудников федеральных органов власти. На эти цели госкомпания просила 1,3 млрд рублей. В 2020 году этими смартфонами должны были пользоваться 800 тыс. человек, а к концу 2021 года - 1,4 млн человек. При этом против выступил Минтруд - в ведомстве отмечали, что смартфоны на российской ОС нужны не 1,4 млн, а лишь 385 тыс. чиновников.