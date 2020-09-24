dennizn / DepositPhotos Интернет-энциклопедия "Википедия" получит ряд обновлений облика веб-версии, который не менялся в течение последних 10 лет

dennizn / DepositPhotos

Интернет-энциклопедия "Википедия" получит ряд обновлений облика веб-версии, который не менялся в течение последних 10 лет. Об этом сообщается в блоге некоммерческой организации Wikimedia Foundation, которая управляет "Википедией".

Планы редизайна веб-версии объяснили необходимостью сделать сайт более удобным для новых пользователей. На отдельной странице разработчики также продемонстрировали некоторые из запланированных изменений. В частности, в новом дизайне появится дополнительное меню разделов читаемой статьи, которое позволит не прокручивать страницу к началу для навигации между ними. Кроме того, разработчики откажутся от левой колонки с большим количеством ссылок, отвлекающих внимание. Возможность переключения между различным языками будет существенно упрощена.

В Wikimedia Foundation уточнили, что запланированные изменения будут внедряться постепенно, после тестирования. Ожидается, что редизайн веб-версии завершится к концу 2021 года.