vlado85 / DepositPhotos Суд временно запретил Apple удалять аккаунты Epic Games из App Store

vlado85 / DepositPhotos

Суд в США временно запретил компании Apple удалять аккаунты разработчиков игрового движка Unreal Engine с платформ iOS и Mac. Как сообщает Bloomberg, такое решение было принято в рамках иска компании Epic Games к Apple, который был подан после удаления из магазина App Store популярной игры Fortnite.

В то же время судья Ивонна Роджерс не стала обязывать Apple немедленно восстанавливать Fortnite в App Store. Она отметила, что "не склонна предоставлять поблажки" играм, но выступает за защиту созданного разработчиками Epic Games движка Unreal Engine, который используют создатели других игр, включая PUBG. Удаление аккаунтов Epic Games ударит по этим разработчикам, которые не имеют отношения к конфликту компании c Apple. Роджерс также подчеркнула, что временный запрет на удаление аккаунтов не повлияет на окончательный исход судебного разбирательства, пишет TJ.

"Epic Games и Apple вправе судиться друг с другом, но их споры не должны создавать неприятности для посторонних", - отметила Роджерс. Ожидается, что следующее заседание суда по этому делу сосостится 28 сентября.

Напомним, поводом для удаления Fortnite из App Store, а также из магазина Google Play стала активация разработчиками игры скрытой функции, позволяющей игрокам совершать внутренние платежи в обход Apple и Google, которые берут за такие переводы комиссию. Еpic Games в ответ подала в суд на обе компании. Вскоре стало известно, что Apple пригрозила удалить из App Store аккаунты разработчиков Fortnite и лишить их доступа к инструментам создания приложений для iOS и Mac. В связи с этим Epic Games обратилась в суд, чтобы заморозить решение об удалении аккаунтов на время основного разбирательства.

В иске к Apple представители Epic Games потребовали дать им возможность выпустить свой магазин приложений на iOS, пожаловались на слишком сильную привязку пользователей к экосистеме и потребовали снижения комиссий.

Отметим, что удаление Fortnite из App Store не позволяет установить игру только на те iOS-устройста, на которых она не была установлена ранее. Если пользователь уже скачивал игру, но затем удалил ее со смартфона, то может восстановить Fortnite. Для этого нужно открыть App Store зайти в раздел "Мои покупки" и найти Fortnite в списке. Затем игру можно будет установить повторно. Эта схема работает и для иных игр и приложений, которые по разным причинам были удалены из App Store.

В середине июня Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении магазина приложений App Store. Регулятор намерен выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для расследования послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books.

"Нам необходимо удостовериться, что правила Apple не вредят конкуренции на рынках, где у Apple есть конкурирующие разработчики приложений, продукты которых являются, например, аналогами для стримингового сервиса Apple Music или сервиса Apple Books", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.