Члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили изоляцию в российском сегменте станции, открыли люки в американский сегмент и вернулись к работе в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
"Центр управления полетами (ЦУП) дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции", - говорится в сообщении.
Накануне в Роскосмосе признали, что проверка модулей американского сегмента МКС на предмет утечки воздуха, ради поиска которой экипаж на несколько дней покинул этот сегмент, показала герметичность всех проверенных модулей.
Экипаж приступил к выполнению штатной программы работ и продолжает мониторинг и контроль уровня давления и атмосферы на станции.— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 25, 2020
Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Ранее планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.
"Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - говорил источник ТАСС. Он также отмечал, что утечку зафиксировали приборы российского сегмента станции.
"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года.
Одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора.
В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Недавно станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX покинули астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли.