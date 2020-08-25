Космонавт Иван Вагнер / ВКонтакте 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA

Космонавт Иван Вагнер / ВКонтакте

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили изоляцию в российском сегменте станции, открыли люки в американский сегмент и вернулись к работе в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Центр управления полетами (ЦУП) дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции", - говорится в сообщении.

Накануне в Роскосмосе признали, что проверка модулей американского сегмента МКС на предмет утечки воздуха, ради поиска которой экипаж на несколько дней покинул этот сегмент, показала герметичность всех проверенных модулей.

Экипаж приступил к выполнению штатной программы работ и продолжает мониторинг и контроль уровня давления и атмосферы на станции.— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 25, 2020

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Ранее планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - говорил источник ТАСС. Он также отмечал, что утечку зафиксировали приборы российского сегмента станции.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года.

Одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора.