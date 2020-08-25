Дмитрий Рогозин

АГН Москва / Сергей Киселев Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы должны осенью закончить все переговоры с министерством финансов. Параметры финансирования Федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета", - рассказал Рогозин ТАСС.

"Да, мы считаем, что то, что было обещано космической отрасли в размере 1 трлн 406 млрд, нужно вернуть отрасли. Еще в декабре 2015 года перед принятием ФКП на совещании у президента РФ в Сочи я говорил, что сокращение финансирования отрасли ниже 1 трлн 406 млрд приведет к ее деградации. Надеюсь на поддержку правительства", - добавил Рогозин, отметив, что намерен защищать основные позиции ФКП включая переход ракеты-носителя "Ангара", на водородную третью ступень, что резко повысит мощность этой ракеты.

Напомним, в начале августа Дмитрий Рогозин предложил украшать российские космические ракеты и корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла.

"Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, <...> Федоскино. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?" - заявил Рогозин. Также глава Роскосмоса сообщил об идее сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца России в целях рекламы внутреннего туризма.

В апреле Рогозин объявил о планах Роскосмоса снизить цены на пусковые услуги почти на треть, чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках. "Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия. Предложенный нами порядок ценообразования - это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 миллионов долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше", - сказал тогда Рогозин.

Отметим, что SpaceX стремится снизить стоимость запусков своих ракет за счет многократного использования возвращаемых первых ступеней, а также обтекателей. При этом стоимость запусков SpaceX для NASA существенно выше стоимости обычных пусков, поскольку речь идет о запусках созданных SpaceX грузовых кораблей Dragon к МКС. Таким образом, затраты на эти пуски включают затраты на корабли. В связи с этим версия Рогозина о демпинге SpaceX за счет американских властей выглядит неубедительно. Кроме того, деятельность самого Роскосмоса частично финансируется за счет российского бюджета.