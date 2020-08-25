Компания Samsung расширила возможности функции Find My Mobile на своих смартфонах
 
Компания Samsung расширила возможности функции Find My Mobile на своих смартфонах
Pixabay.com

Компания Samsung расширила возможности функции Find My Mobile на своих смартфонах. Теперь функция, предназначенная для поиска пропавшего смартфона линейки Galaxy, работает даже в тех случаях, когда устройства не подключено к сотовой сети или Wi-Fi. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Как пишет The Verge, для поиска таких смартфонов теперь используются возможности других устройств Galaxy: находящиеся поблизости от пропавшего смартфона устройства могут определить его примерное местоположение. При этом пока неизвестно, какая именно технология применяется при таком поиске, и какие именно устройства ее поддерживают.

По умолчанию функция поиска устройств, не подключенных к интернету отключена - для ее активации необходимо зайти в настройки и изменить их. После активации смартфон также будет работать и в качестве поискового устройства для других пропавших аппаратов.

Изменение функции Find My Mobile в перспективе могут оценить путешественники. Когда человек находится за границей, его смартфон далеко не всегда подключен к Wi-Fi или сотовой сети, а потеря устройства в поездке может стать настоящей катастрофой.