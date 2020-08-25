Pixabay.com Компания Samsung расширила возможности функции Find My Mobile на своих смартфонах

Pixabay.com

Компания Samsung расширила возможности функции Find My Mobile на своих смартфонах. Теперь функция, предназначенная для поиска пропавшего смартфона линейки Galaxy, работает даже в тех случаях, когда устройства не подключено к сотовой сети или Wi-Fi. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Как пишет The Verge, для поиска таких смартфонов теперь используются возможности других устройств Galaxy: находящиеся поблизости от пропавшего смартфона устройства могут определить его примерное местоположение. При этом пока неизвестно, какая именно технология применяется при таком поиске, и какие именно устройства ее поддерживают.

По умолчанию функция поиска устройств, не подключенных к интернету отключена - для ее активации необходимо зайти в настройки и изменить их. После активации смартфон также будет работать и в качестве поискового устройства для других пропавших аппаратов.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.



Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X— Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020

Изменение функции Find My Mobile в перспективе могут оценить путешественники. Когда человек находится за границей, его смартфон далеко не всегда подключен к Wi-Fi или сотовой сети, а потеря устройства в поездке может стать настоящей катастрофой.